Siniaková je spokojená s druhou částí sezony, nyní hledá kouče

Ostrava - I pro Kateřinu Siniakovou už se blíží letošní zkrácený tenisový rok kvůli koronaviru ke konci. Po turnaji v Ostravě ještě nejspíše vyrazí na poslední akci do Lince a možná do Rakouska pojede s novým trenérem.

"Hledám. Nějaký tým v hledáčku bude. Teď to budu řešit," řekla Siniaková novinářům po turnaji v Ostravě, kde ve dvouhře vypadla v 1. kole a ve čtyřhře nenastoupila kvůli nemoci parťačky Barbory Krejčíkové do dnešního semifinále.

Při J&T Banka Ostrava Open 2020 seděl v trenérském boxu aktuálně 65. hráčky dvouhry a osmičky čtyřhry její mladší bratr Daniel, rovněž nadějný tenista. "Bylo to fajn, ale budu ráda, když se bude soustředit na svoji kariéru," řekla Siniaková.

Do loňského května vedl Siniakovou Brit Iain Hughes, který ale náhle odešel k Rusce Anastasii Potapovové. K roli kouče se tak vrátil její otec Dmitrij. "Na taťku se můžu spolehnout, jednáme spolu narovno a doma tenis neřešíme. Jedeme spolu a s hledáním jiného trenéra nespěchám," řekla loni v Paříži, kde hrála osmifinále.

Nyní by ale ráda zkusila získat nový impulz od jiného trenéra. "Hledám v Česku," prozradila a upřesnila, že jednání má teprve před sebou. "Doteď bylo těžký něco řešit, protože se vlastně moc netrénovalo a nevědělo, jaké budou turnaje. Tak jsem nechtěla nikoho tahat. Uvidíme, jakým směrem se to vyvine," pronesla Siniaková.

Teď má čas čtrnáct dnů a teoreticky by mohla s někým vyrazit na zkoušku do Lince, kde turnaj začne 9. listopadu. "Jsem přihlášená a mám to v plánu hrát, ale záleží, co bude. Každý den se to mění," poukázala na opatření proti šíření nemoci covid-19.

Před rokem v Rakousku získala titul v deblu s Krejčíkovou. "Je super se tam vrátit, ale letos jde o to, že bylo málo turnajů, je to kousek a chtěla bych si ještě zahrát," řekla čtyřiadvacetiletá Siniaková, která letos dosud stihla třináct turnajů.

Teoreticky už může hodnotit sezonu. Ve čtyřhře získaly s Krejčíkovou jeden titul a hrály semifinále Australian Open a Roland Garros. Ve dvouhře došla nejdále do čtvrtfinále ve Štrasburku. "Je těžký to posuzovat jako sezonu, protože půlka ani nebyla," poukázala na to, že kvůli pandemii koronaviru bylo mnoho turnajů zrušeno.

"Měla jsem dobrý i špatný chvilky a pozitivní bylo, že ke konci jsem odvedla ve dvouhře dobrý výkony. To mi dodalo sebevědomí," řekla Siniaková.