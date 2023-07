Singer: Příčinou nerůstu české ekonomiky je i provázanost s Německem

Praha - Příčiny současného špatného výkonu české ekonomiky jsou například její provázanost s ekonomikou Německou, struktura hospodářství, zaostávání infrastruktury a rostoucí výdaje státu. Problémem jsou i dotace za pouhou existenci, míní bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer, který je nyní hlavním ekonomem Generali CEE Holding. Řekl to serveru Lidovky.cz. Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí klesla meziročně o 0,5 procenta.

Singer upozornil, že Česko má mezi evropskými zeměmi jeden z nejhorších výkonů ekonomiky od počátku epidemie covidu. "Určitě nás nebrzdí přílišná restriktivnost fiskální politiky, když to řeknu laskavě. Protože přitápíme pod kotlem deficitu až hrozivě. Z toho plyne, že je to strukturální problém ekonomiky a je třeba se začít bavit o tom, kde jsme si ho vyrobili a proč," řekl.

Schodek státního rozpočtu ke konci června klesl na 215,4 miliardy korun z květnových 271,4 miliardy korun. Jde tak o druhý nejhlubší pololetní deficit od vzniku Česka po výsledku roku 2021.

Podle Singera Česku škodí provázanost s Německem, které zraňuje samo sebe přechodem na elektromobilitu a politikou Green Dealu. "Druhým podezřelým je struktura české ekonomiky. Byli jsme hodně navázaní na turistiku a ta se zatím vrací pomalu. Další příspěvek k nerůstu: umím si představit, že neměříme ekonomickou aktivitu přesně, protože jsme slavně zrušili elektronickou evidenci tržeb," podotkl Singer, podle kterého mnozí prodejci rázem přestali používat platební terminály a vyžadují platby v hotovosti. Vadí mu i setrvalé zaostávání infrastruktury, sousední Polsko i Slovensko podle něj dokázaly silnice a infrastrukturu rychle a efektivně postavit.

Poukázal rovněž na rostoucí výdaje státu. "Posledním dílem do skládačky nerůstu je, že jsme se dostali do stavu, kdy chce každý něco brát, něco dostávat. Každý je hysterický, když by to dostat neměl, přestože se ho to vlastně netýká. Zářnou ilustrací toho je debata o zpoplatnění předčasného splacení hypoték," uvedl.

Jestliže se chce česká ekonomika posunout, musí se podle Singera začít "řezat" do toho, že někdo dostává peníze za to, že existuje. "Musíme začít dotovat akci. Existenci začal dotovat covid. Kurzarbeit dotoval existenci pracovních míst, také živnostník byl dotován, a to proto, že existoval," podotkl.

Pokud nepřijdou masivní dodatečné příjmy z daně z neočekávaných zisků (tzv. windfall tax) a dalších titulů, bude se Singerovi zdát, že Česko ztrácí schopnost státní rozpočet ovládat. Jako součást problému ale vidí i výdaje. "I tato vláda pravého středu navyšovala výdaje v době, kdy už bylo jasné, že to není správná cesta. A k tomu si člověk není jistý, zda ministerstvo financí ví, kolik peněz přijde. Finance si namalovaly příjmy z WTF od bank na úrovni přes 30 miliard korun a budou z toho mít tak miliardu, dvě. A to je problém. Nevím. Uvidíme," dodal.

Rozpočtové příjmy ke konci června dosáhly 917,2 miliardy korun, proti roku 2022 vzrostly o 16,5 procenta. Výdaje v pololetí byly 1,133 bilionu korun, meziročně se zvýšily o 16,8 procenta.