Praha - Současná ekonomická rizika jako jsou obchodní války, brexit či finanční problémy Itálie, nejsou schopna způsobit další globální krizi podobnou té z roku 2008. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekl bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer.

"Pro mě je ta krize, která začala v roce 2008, událostí kterou tato rizika nejsou schopna zopakovat. Meteory nepadají tak často. Takových krizí, jakou jsme zažili v roce 2008, kapitalismus zažil de facto jenom dvě za posledních 100 let," uvedl Singer.

Podle exguvernéra je výjimečně špatná doba po roce 2008 vnímána jako norma. "Takže se bavíme o ekonomických rizicích a máme hned představu, že se zase zhroutí třetina světové výroby. Nezhroutí. Dokonce i v případě kdyby se všechna ta rizika realizovaly," řekl Singer.

Například přední německé výzkumné ústavy na konci září varovaly před příchodem hluboké recese, pokud se vyostří obchodní konflikt se Spojenými státy. Svůj letošní odhad růstu německé ekonomiky snížily na 1,7 procenta z dosavadního odhadu 2,2 procenta. Instituty dodaly, že splnění pohrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést cla na dovoz aut z Evropské unie do USA by vedlo k rušení pracovních míst a k poklesu produktivity a prosperity Německa, které je největšínm obchodním partnerem ČR.

Podle ekonomky Ilony Švihlíkové z Institutu globálních studií UJAK Praha mají současná externí rizika na trzích jinou podobu než dříve. Za největší hrozbu považuje obchodní válku, otázka ale je co je skutečným cílem ze strany USA. "Myslím si, že za tím je jeden mnohem větší cíl, který představuje velmi intenzivní hrozbu z hlediska světové bezpečnosti a to je otázka zadržování Číny - neumožnit Číně rozvíjet její strategii Made in China 2025," dodala Švihlíková v ČT. Strategie Made in China 2025 je strategie čínské průmyslové expanze, která má za cíl udělat z Číny globální velmoc.