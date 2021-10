Šimůnek (KSČM) se domnívá, že zájem voličů způsobilo množství TV debat

Praha - Vysokou volební účast, která by mohla být vyšší než v minulých volbách, způsobilo podle prvního místopředsedy KSČM Petra Šimůnka množství televizních debat. Domnívá se, že komunisté v Parlamentu budou i nadále. Řekl to dnes ČTK při příchodu do volebního štábu v sídle komunistů v ulici Politických vězňů v Praze. Ve volbách do Sněmovny hlasovalo na mnoha místech více než 60 procent oprávněných voličů.

"Byl jsme velice překvapen vysokou volební účastí. Myslím, že takový zájem o volby letos způsobilo to množství televizních debat, a myslím si, že mladá generace to pojala jako určité referendum o panu (premiérovi Andrejovi) Babišovi a možném složení vlády," řekl Šimůnek. "Je otázka, jak to ovlivní výsledek KSČM v konečném pořadí. Osobně jsem optimista a myslím si, že budeme mít účast v Parlamentu ČR i nadále," dodal.

V zatím posledních volbách do Sněmovny na podzim 2017 komunisté utrpěli debakl, když se ziskem 15 mandátů dopadli nejhůře v polistopadové historii.

Ve volbách do Sněmovny v pátek a dnes hlasovalo na mnoha místech více než 60 procent oprávněných voličů. V některých malých obcích přišli k urnám všichni, zájem byl naopak nízký ve vyloučených lokalitách. Z vyjádření krajských úřadů a radnic vyplývá, že účast mohla být vyšší než v minulých volbách před čtyřmi lety.