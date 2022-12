Simons dovedl v NBA Portland k výhře 45 body, Dallas uspěl v New Yorku

New York - Svůj nejlepší střelecký výkon v NBA předvedl Anfernee Simons, který 45 body pomohl basketbalistům Portlandu k výhře 116:111 na palubovce Utahu. Po špatném startu sezony se rozjíždí obhájce titulu Golden State, který porazil Houston 120:101. Dallas i díky 30 bodům Luky Dončiče zvítězil v New Yorku 121:100 a vrátil se na příčky zaručující alespoň předkolo play off.

Simons byl také hrdinou závěrečných momentů zápasu Portlandu v Utahu. Půl minuty před koncem otočil trestnými hody skóre na 112:111 a po dalších šestkách Jeramiho Granta zblokoval 4,6 sekundy před koncem sirénou Jordana Clarksona.

"Chtěl jsem být agresivní a udat tempo i spoluhráčům. Dát jim vědět hned na začátku, že udělám vše pro to, abychom uspěli," řekl Simons, který proměnil sedm trojek. S 33 body mu sekundoval Grant.

Za Utah nasbíral Clarkson 24 bodů, ale trefil jedinou z devíti trojek a v závěru se vyfauloval. Lauri Markkanen dal 21 bodů. Oba soupeři se po skvělém začátku sezony propadli v Západní konferenci na pozice zaručující jen předkolo. Blazers jsou - i kvůli zranění opory Damiana Lillarda - devátí s bilancí 12-11, Jazz jsou osmí s bilancí 14-12.

Hlavní hvězdou Dallasu byl tradičně Dončič, velký zápas ale odehrál také Tim Hardaway Jr., který nasbíral 28 bodů včetně osmi trojek z 13 pokusů.

Mavericks po první čtvrtině prohrávali v New Yorku o 12 bodů, do poločasu však srovnali krok a ve druhém soupeře přehráli 69:41. K výhře si pomohli 24 trojkami z 61 pokusů a stali se týmem s třetím největším počtem proměněných střel zpoza oblouku v historii slavné haly Madison Square Garden.

"Hráli jsme dobře, půjčovali jsme si míč. Jsme tým, který s trojkami stojí a padá, a dnes jsme je proměňovali," liboval si trenér Dallasu Jason Kidd. Dončič dal čtyři trojky, další tři hráči trefili po třech.

Domácím nebylo nic platných 24 bodů Juliuse Randlea nebo 23 bodů Immanuela Quickleyho.

Golden State dovedly k výhře nad Houstonem hlavně dvě hvězdy. Andrew Wiggins proměnil osm z 10 trojek a nastřádal 36 bodů. Stephen Curry rovněž trefil osm trojek a zakončil duel s 30 body a 10 asistencemi.

"Cítil jsem se v dobrém rytmu. Střely mi padaly, měl jsem dobré pozice a spoluhráči mě v nich dobře nacházeli," řekl Wiggins. Za Rockets nasbíral 21 bodů Kevin Porter Jr. Warriors jsou na Západě šestí s bilancí 13-11, Houston je předposlední (6-17).

Lídra Východní konference Boston dál stíhá Milwaukee, které i bez Janise Adetokunba vyhrálo v Charlotte 105:96. Spoléhalo především na Bobbyho Portise, autora 20 bodů. Za domácí se nejvíc prosadil s 26 body Terry Rozier. Bucks ztrácejí na první Celtics 1,5 zápasu.

Cennou výhru vybojovalo páté Sacramento, které nedalo šanci Los Angeles Clippers a zvítězilo 123:96. Domácím chyběli Kawhi Leonard a Paul George a už o poločase prohrávali o 22 bodů. Kings vedl s 24 body za 26 minut Domantas Sabonis, 23 bodů zaznamenal nováček Keegan Murray.

Výsledky NBA

Charlotte - Milwaukee 96:105, Golden State - Houston 120:101, LA Clippers - Sacramento 96:123, Minnesota - Oklahoma City 128:135, New York - Dallas 100:121, Toronto - Orlando 121:108, Utah - Portland 111:116.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 23 18 5 78,3 2. Brooklyn 24 13 11 54,2 3. Philadelphia 23 12 11 52,2 Toronto 23 12 11 52,2 5. New York 23 10 13 43,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 22 16 6 72,7 2. Cleveland 23 15 8 65,2 3. Indiana 22 12 10 54,5 4. Chicago 22 9 13 40,9 5. Detroit 24 6 18 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 23 13 10 56,5 2. Miami 23 11 12 47,8 Washington 23 11 12 47,8 4. Charlotte 23 7 16 30,4 5. Orlando 24 5 19 20,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. New Orleans 22 14 8 63,6 2. Memphis 22 13 9 59,1 3. Dallas 22 11 11 50,0 4. Houston 23 6 17 26,1 San Antonio 23 6 17 26,1

Severozápadní divize:

1. Denver 22 14 8 63,6 2. Utah 26 14 12 53,8 3. Portland 23 12 11 52,2 4. Minnesota 23 11 12 47,8 5. Oklahoma City 23 10 13 43,5

Pacifická divize:

1. Phoenix 22 15 7 68,2 2. Sacramento 21 12 9 57,1 3. Golden State 24 13 11 54,2 LA Clippers 24 13 11 54,2 5. LA Lakers 21 9 12 42,9