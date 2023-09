Simon je z hlediska odbornosti dobrým adeptem na ÚS, věří i po kritice Pavel

Brno - Prezident Petr Pavel je nadále přesvědčený o tom, že Pavel Simon je z hlediska odborných kvalit dobrým adeptem na ústavního soudce. Poté, co Pavel nynějšího soudce Nejvyššího soudu Simona nominoval, zazněla v médiích i odborných kruzích řada kritických hlasů, a to jak k Simonově rozhodovací činnosti, tak i k jeho propagaci čínského cvičení čchi-kung. Senát by měl o návrhu rozhodovat na schůzi, která začne 18. října.

"Jsem přesvědčen o tom, že z hlediska odborných kvalit doktor Simon splňuje kritéria. Jestli projde v Senátu, to je druhá věc," uvedl Pavel při návštěvě Brna.

Simon je předsedou senátu Nejvyššího soudu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. Předtím byl nejprve soudcem plzeňského krajského soudu a poté předsedou senátu Okresního soudu v Chebu. Podle dřívějšího Pavlova vyjádření by byl jeho nominant přínosem pro Ústavní soud nejen svou specializací, ale také rozvahou, soudcovskou zdrženlivostí a zkušenostmi z různých stupňů soudní soustavy.

Simon bude patrně na senátní schůzi v říjnu vysvětlovat svou roli ve sporech o odškodnění poškozených klientů v kauze H-System i v dalších případech, které řešil jako soudce Nejvyššího soudu.

Jako Pavlovi kandidáti k Ústavnímu soudu zatím uspěli Josef Baxa, Daniela Zemanová, Jan Wintr, Veronika Křesťanová a Kateřina Ronovská. Pavel navrhl také Roberta Fremra, jenž sice získal souhlas Senátu, pak se ale kandidatury sám zřekl po kritice rozhodovací činnosti před rokem 1989.