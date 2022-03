Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, dolní je v provozu

Ilustrační foto - Kabinky v depu dolní stanice lanové dráhy na Sněžku na snímku pořízeném 5. května 2021 v Peci pod Sněžkou. Lanovka na nejvyšší českou horu se připravuje na znovuotevření. Po více než tříměsíční nucené pauze způsobené pandemií koronaviru by první turisty měla svézt 12. května.

Ilustrační foto - Kabinky v depu dolní stanice lanové dráhy na Sněžku na snímku pořízeném 5. května 2021 v Peci pod Sněžkou. Lanovka na nejvyšší českou horu se připravuje na znovuotevření. Po více než tříměsíční nucené pauze způsobené pandemií koronaviru by první turisty měla svézt 12. května. ČTK/Taneček David

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Silný vítr dnes ráno zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu, uvedli na webu vlekaři. Situace se může během dne změnit. Podle meteorologů má být dnes v Krkonoších jasno, teploty do plus čtyř stupňů Celsia a na hřebenech může vítr v nárazech dosahovat rychlosti 90 km/h.

Dnes ráno bylo na Sněžce asi minus devět stupňů Celsia. Lanovka na Sněžku je dnes v provozu od 08:00 do 18:00. Když je horní úsek mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lyžaře ani běžkaře lanovka nepřepravuje.

Sněžka je charakteristická svým jehlanovitým tvarem a z hlediska počasí jde podle meteorologů o extrém a nemusí být vždy reprezentativním místem toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a klima je tam navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské.

V Krkonoších nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné.

Na hřebenech Krkonoš je podle Horské služby Krkonoše okolo 120 až 180 cm sněhu, více navátého sněhu je na závětrných svazích v odtrhových zónách a žlabech ve všech expozicích.

"V polohách nad pásmem lesa se mohou vyskytnout laviny z navátého sněhu ve všech expozicích. Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl na webu lavinový specialista krkonošské horské služby Robert Dlouhý.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Druhý lavinový stupeň platí i na polské straně Krkonoš.