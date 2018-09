Praha - Silný vítr, který podle předpovědi meteorologů večer zasáhl od západu Česko, zastavil na několika místech vlaky. Na tratích, hlavně ve středních Čechách leží popadané stromy. V Praze byl kvůli silnému dešti omezen i provoz některých tramvají. Vyplývá to z informací na webových stránek Českých drah (ČD) a Pražské integrované dopravy (PID). Energetici očekávají v noci a v pondělí poruchy a výpadky elektrické sítě.

V Karlovarském kraji stojí trať mezi Chebem a stanicí Marktredwitz, do spadlého stromu tam najel osobní vlak. Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala jsou od 19:00 v terénu desítky profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří odstraňují hlavně popadané stromy a větve ze silnic.

V Ústeckém kraji vyjížděli hasiči k popadaným stromům hlavně na Lounsku, kde měli do 20:30 zatím desítku výjezdů. V ostatních částech regionu řeší jednotlivé případy, řekl ČTK pracovník operačního střediska krajských hasičů. Železniční doprava stála například v Mutějovicích, kde osobní vlak vyčkával na zmírnění silných poryvů větru. Mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi jezdí vlaky po jedné koleji.

Ve Středočeském kraji je přerušen provoz vlaků v úseku Lužná u Rakovníka a Rakovníkem. Po najetí vlaku do stromu byla poškozena lokomotiva. "Odstraňování mimořádnosti bude trvat nejspíše několik hodin. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava," uvedl na twitteru koordinátor dopravy PID. Další vlaky stojí například na trati z Lysé nad Labem v úseku Všetaty - Dřísy, mezi stanicemi Vrané nad Vltavou a Davle a Berounem a Zdicemi.

V Praze silný déšť dočasně pozdržel tramvaje v Holešovicích, na Malé Straně, ve Vysočanech, u Vozovny Střešovice a na Malovance. Ve všech případech byla podle PID zaplavená výhybka.

Vzhledem k situaci energetici očekávají výpadky elektrické energie. "Kvůli očekávaným nepříznivým povětrnostním podmínkám jsme aktuálně posílili kapacity na našem dispečinku," sdělila ČTK mluvčí E.ON Martina Slavíková. Servisní pracovníci nemohou z bezpečnostních důvodů provádět terénní práce v noci a za bouře, takže k případným poruchám v terénu budou vyjíždět hned po svítání, pokud to počasí dovolí, dodala. Počet pracovníků jak v terénu, tak i na dispečinku a call centru zvýšila také společnost ČEZ Distribuce. "V pohotovosti budou i externí dodavatelské firmy, které nám v případě zvýšené poruchovosti pomáhají v terénu," uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Silná vichřice na západě Čech láme stromy, nejde elektřina

Silná vichřice dnes večer zasáhla západ Čech. Na většině území Karlovarského i Plzeňského kraje láme stromy. Na desítkách míst nejde elektřina. Výpadky jsou i na síti vysokého napětí. Vítr navíc zesiluje. Nejhorší situace je ve vyšších polohách. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytli hasiči, energetici i místní obyvatelé.

Jihočeští hasiči měli kvůli větru během hodiny 40 výjezdů

Hasiči v jižních Čechách měli dnes od 20:00 do 21:15 zatím 40 výjezdů kvůli silnému větru. Zasahují v několika okresech hlavně u popadaných stromů. ČTK to po 21:00 řekla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

"U nás je to zatím přibližně hodinu, co hasiči jezdí. Začalo to po osmé. Těch událostí je takových 40, popadané stromy. Začalo to na Prachaticku, postupuje to přes Písek, Strakonice na Tábor a něco Českobudějovicko. Popadané stromy, zatím nemám nic dramatického," řekla Matějů.