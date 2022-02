Silný vítr opět působil výpadky proudu a dopravy

Praha - Silný vítr v noci a během dneška opět působil výpadky dodávek elektřiny a omezoval dopravu. Bez proudu bylo přes 50.000 odběratelů, spadlé stromy přes trať postupně zastavily provoz na desítkách úseků železnic. Hasiči zasahovali od půlnoci do 14:00 u víc než 1100 událostí souvisejících s větrem, nejvíce v Plzeňském kraji. Po odpoledním uklidnění se silný vítr do Česka podle meteorologů vrátí od dnešní půlnoci a foukat bude až do úterního rána.

Z distribučních firem měl ČEZ nejvíce odběratelů bez elektřiny hodinu po půlnoci, kdy evidoval 50.000 domácností bez proudu a 90 poruch na vysokém napětí. Společnost EG.D ze skupiny E.ON evidovala kolem poledne v jižních Čechách a na Vysočině bez elektřiny až víc než 3500 odběratelů. Kolem 14:00 obě firmy dohromady hlásily posledních 12.000 odběratelů bez proudu. Distributoři museli začít s novými opravami krátce poté, co během pátku připojili k síti poslední místa, která byla bez elektřiny po čtvrtečním silném větru. Předpokládají, že zbylé výpadky odstraní do dnešního večera.

"K čtrnácté hodině stoupl celkový počet našich dnešních zásahů, v souvislosti s meteosituací již na 1120. Nejvíce zasahujeme v Plzeňském, Středočeském a Moravskoslezském kraji," napsali hasiči na twitteru. Třeba ve středních Čechách měli k následkům větru více než 300 výjezdů, většinou šlo o spadlé stromy nebo uvolněnou střešní krytinu. Stejně jako v případě výpadků elektřiny bylo dnes hasičských zásahů kvůli větru méně než ve čtvrtek, kdy do podvečera hasiči vyjížděli ke 4500 událostem.

Silný vítr dopoledne zastavil jednu z lanovek v oblíbeném krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku. Lyžaři ale mohli využít další lanovku nebo vleky. Kvůli větru je dnes zavřená pražská zoologická zahrada.

Hasiči Správy železnic zasahovali do 15:00 v souvislosti se silným větrem u 34 událostí, oznámila firma na twitteru. "Kromě úseků Mariánské Lázně - Kynžvart a Tršnice - Františkovy Lázně jsou všechny tratě v provozu," doplnila. Během noci a rána silný vítr omezoval vlakovou dopravu zejména na západě Čech, později se provoz dočasně zastavoval také na tratích jinde v Česku, třeba na Vysočině nebo ve středních a východních Čechách a na severní Moravě, vyplývá z webu Českých drah.

Silný vítr, který může mít v nárazech rychlost nad 65 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 km/h, se má do Česka podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vrátit dnes kolem půlnoci. V Čechách bude foukat do úterního rána, na Moravě zejména během pondělí. Výstrahu meteorologové vydali s nízkým stupněm nebezpečí.

Počátek letošního roku je na některých horských vrcholech v Česku, ale i na měřicích stanicích v nižších polohách výrazně větrnější než ve většině z předchozích deseti let, vyplývá z údajů ČHMÚ na twitteru. Údaje o počtu dní, kdy rychlost větru dosáhla vichřice, zveřejnil za Sněžku a Milešovku a také za Kocelovice na Strakonicku nebo pražskou Ruzyni.

Praha

Hasiči v Praze měli během dneška víc než 60 výjezdů k následkům silného větru. Odstraňovali spadlé stromy a větve a zajišťovali uvolněné plechy, řekl ČTK mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Situace byla výrazně klidnější než ve čtvrtek, kdy pražští hasiči kvůli větru vyjížděli k víc než 120 událostem. Kvůli větru dnes je zavřená pražská zoologická zahrada.

"Od půlnoci do dnešních 14:00 evidujeme 62 událostí spojených se silným větrem. Aktuálně zasahujeme na sedmi místech," uvedli hasiči po 14:00 na twitteru. Kvůli zvýšení meteorologické výstrahy před větrem bylo v noci ve zvýšené pohotovosti 11 jednotek dobrovolných hasičů.

Kavka ČTK řekl, že jde většinou o menší události. Vedle spadlých stromů a větví hasiči dostali hlášení o nakloněných stromech hrozících pádem nebo o uvolněném plechu na římse. Třeba v Malešicích ale odstraňovali strom, který spadl na dvě auta.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pátek pozdě večer na období do dnešních 01:00 zvýšil stupeň nebezpečí na velmi silný vítr. Ve středních, východních a jižních Čechách a na Českomoravské vrchovině meteorologové očekávali krátkodobé nárazy větru až kolem 90 kilometrů v hodině.

Pražská zoologická zahrada dnes zůstane pro návštěvníky zavřená, oznámil na twitteru její ředitel Miroslav Bobek. Následně upřesnil, že důvodem je vítr a odstraňování již vzniklých škod. Pražský magistrát před půlnocí vyzval občany, aby nechodili do lesů, parků a na další podobná místa. "Zároveň doporučujeme, abyste byli obezřetní i při Vašich cestách po Praze," napsal magistrát na twitteru.

Jihočeský kraj

Kvůli silnému větru je v jižních Čechách 500 domácností bez proudu. Jde o lidi, jimž dodává elektřinu firma EG.D. Jihočeští hasiči měli kvůli silnému větru od páteční noci do dnešního odpoledne přes 100 zásahů. Odklízeli hlavně popadané stromy, zajišťovali uvolněné části střech, v kempu na Orlíku pomohli upevnit hausbót. Vyplývá to z informací distributora EG.D ze skupiny E.ON a jihočeských hasičů.

V kraji bylo kolem 14:30 bez elektřiny zhruba 500 domácností. "Naši montéři a technici jsou od rána v terénu, na opravách budou pokračovat až do večerních hodin," uvedla mluvčí E.ON Martina Slavíková. Největší problémy byly v jižních Čechách na Písecku a Českokrumlovsku. Na některých místech, kde energetici následky větru odklízejí, jim situaci ztěžuje stále silný vítr.

Jihočeští hasiči vyjeli kvůli větru už víc než stokrát. Odklízejí stromy, které spadly na silnice. "Ve dvanácti případech jsme zajišťovali uvolněné části střech," uvedla odpoledne na webu mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Ve Studené na Jindřichohradecku se uvolnila střecha zemědělského objektu, v kempu Radava u orlické přehrady pomohli hasiči upevnit hausbót, který držel jen na jednom laně.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji se energetikům daří obnovovat výpadky proudu po nočním silném větru. Zatímco ráno bylo bez elektřiny 10.000 domácností, nyní jich zůstává 6500. V kraji hasiči dál odstraňují následky větru, zaměstnávají je popadané stromy, větve nebo uvolněné kusy střech. Aktuálně třeba zasahují na náměstí v Sokolově, kde se zlomila špička střechy na věži kostela, zjistila ČTK.

Výpadky proudu kvůli větru a následnému pádu stromů a větví evidují energetici v kraji zhruba od pátečních 21:00. Podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové jde o nové případy, následky čtvrteční bouře odstranili energetici v pátek večer. Aktuálně mají energetici hlášeno 24 poruch na vedení vysokého napětí. Postižené jsou všechny tři okresy, výpadky proudu jsou konkrétně v okolí Karlových Varů, Nejdku, Lázní Kynžvart nebo Odravy.

Karlovarští hasiči měli kvůli větru od půlnoci přes tři desítky výjezdů. Zásahy byly podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala napříč celým krajem. Vítr odnesl například velkou část střechy na bývalé školní budově v Královském Poříčí, kde hasiči ještě v noci zajistili provizorní zakrytí střechy. U Chlumu Svaté Maří zasahovali u dopravní nehody jednoho osobního auta, které najelo na spadlý strom přes vozovku. Nehoda byla bez zranění.

I železničáři od rána odstraňují spadlé stromy na tratích a poškozené elektrické trakce. Kvůli následkům větru zůstává přerušený provoz v úseku mezi Lázněmi Kynžvart a Pňovany.

Silný vítr zasáhl v noci západní, střední, východní a jižní Čechy a Českomoravskou vrchovinu. Krátkodobě mohl dosáhnout rychlosti přes 90 kilometrů za hodinu, na horách ještě víc. Dnes bude v celé zemi platit výstraha na silný vítr s nízkým stupněm nebezpečí.

Největší vlna silného větru zasáhla Karlovarský kraj v noci čtvrtek, kdy bylo bez elektřiny přes 40.000 domácností. Hasiči zasahovali v průběhu čtvrtka v souvislosti se silným větrem celkem u 250 výjezdů. Energetici odstraňovali následky bouře do pátečního večera.

Moravskoslezský kraj

Hasiči v Moravskoslezském kraji dnes po celý den vyjížděli k událostem způsobeným silným větrem. Od půlnoci do 17:00 měli 113 takových zásahů, většinou šlo o odstraňování spadlých stromů. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Kromě spadlých stromů hasiči zasahovali také u uvolněných plechů ze střech. Ráno tak například pomáhali u rodinného domu v Kravařích na Opavsku, kde vítr uvolnil plechy na střeše. "Nikde u toho nebylo žádné zranění ani větší škoda," řekl Kozák.

Nejvíce výjezdů kvůli událostem způsobeným větrem měli hasiči v okrese Bruntál, a to 30, na Karvinsku šlo o 25 událostí. Na Ostravsku hasiči evidují 19 výjezdů, na Opavsku 17 a na Frýdecko-Místecku a Novojičínsku po 11.

Olomoucký kraj

Hasiči dnes v Olomouckém kraji kvůli silnému větru evidují od rána zatím tři desítky výjezdů. "Jedná se o popadané stromy," řekl ČTK mluvčí hasičů Radek Buryánek. Oproti čtvrtku je situace výrazně klidnější, před dvěma dny hasiči v souvislosti s vichřicí evidovali v kraji 160 výjezdů. V pátek pak kvůli větru zasahovali jen u několika menších událostí.

Silný vítr dnes dopoledne zasáhl celý kraj a například přerušil dodávku elektřiny do horského areálu Kraličák na Šumpersku. Středisko proto muselo zastavit provoz, lanovky se znovu rozjely po poledni. Kvůli silným poryvům větru byla dnes dopoledne uzavřena zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce, která je oblíbeným víkendovým cílem zejména pro rodiny s dětmi. Vedení zoo se k tomu opatření rozhodlo kvůli riziku pádu stromů.

Hasiči v souvislosti se silným větrem zasahovali ve čtvrtek u 160 událostí, šlo především o spadlé stromy, ale i utržené plechy na střechách domů. V jednom případě spadl strom na balkon bytového domu a zatarasil také železniční trať mezi Starým Městem pod Sněžníkem a Hanušovicemi. U školy v Kralicích na Hané na Prostějovsku se kvůli silnému větru nahnul mohutný jehličnan, několik desítek dětí muselo přejít do jiné části školního areálu.

Pardubický a Královéhradecký kraj

Silný vítr v noci na dnešek opět na východě Čech lámal stromy a větve a na některých místech poškodil vedení vysokého napětí. Bez proudu je na 1600 domácností. Hasiči museli vyjíždět k několika desítkám zásahů. Kvůli silnému větru dnes také nejezdí lanovka na Sněžku. Mimo provoz jsou oba úseky Pec pod Sněžkou - Růžová hora i Růžová hora - Sněžka. Větší škody ale zatím počasí nezpůsobilo.

Stromy hasiči odstraňovali například v Krouně a Vrbatově Kostelci na Chrudimsku, Velké Skrovnici na Orlickoústecku nebo v Borušově na Svitavsku. "V Pardubicích v ulici Do Nového vítr poničil střechu, museli jsme plechovou krytinu upevnit. Proti pátku je ale výjezdů méně," řekl ČTK operační důstojník krajských hasičů. Od pátečních 22:00 do sobotních 11:00 evidují v Pardubickém kraji 86 událostí v souvislosti se silným větrem, nejhorší situace je na Pardubicku. V Hradeckém kraji bylo dnes kolem pět desítek zásahů.

Kvůli spadlým stromům byly neprůjezdné některé úseky silnic. Hasiči již odklidili kmeny na komunikaci u obce Červená Voda na Orlickoústecku, uzavřená je dál silnice v obcích Svojanov a Trpín na Svitavsku. Polomy také zastavily provoz na trati v úseku Teplice nad Metují - Police nad Metují na Náchodsku. Mezi stanicemi Náchod – Choceň je zavedena náhradní autobusová doprava.

Energetikům se v pátek podařilo opravit všechny poruchy na vedení vysokého napětí, v noci ale přibyly nové. "K 12:00 evidujeme v Pardubickém kraji, hlavně na Svitavsku a v okolí Ústí nad Orlicí tři poruchy na vedení vysokého napětí, bez energie je asi 400 domácností," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. V Královéhradeckém kraji jsou rovněž tři poruchy, proud nejde na Náchodsku a Rychnovsku asi 1200 odběratelům.

Středočeský kraj

Silný vítr ve středních Čechách opět zaměstnal hasiče a energetiky. Hasiči vyjížděli od pátečního večera k více než 300 případům, většinou šlo o spadlé stromy nebo uvolněnou střešní krytinu. V Čerčanech na Benešovsku večer narazil vlak do stromu, událost se obešla bez zranění, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanová. Vítr způsobil také nové výpadky proudu, kolem poledne bylo v regionu bez elektřiny ještě asi 2500 domácností.

Od pátečních 21:30 do dnešních 13:30 hasiči přijali hlášení o 319 událostech, z toho 19 ještě nebylo dořešeno. "Jsou to zásahy stejného typu jako v posledních dnech, především jde o technické události, stromy padající na zaparkovaná vozidla a objekty," uvedla Zemanová.

Do terénu vyrazila také lezecká skupina profesionálních hasičů, upevňovala například plechy střešní konstrukce na budově v Kladně-Rozdělově. Policejní mluvčí Pavel Truxa ČTK řekl, že policie dostala dopoledne hlášení o spadlých stromech na Benešovsku a jedné drobné nehodě, která měla souvislost s počasím, ale obešla se bez zranění.

Výpadek dodávek elektřiny postihl odběratele na Berounsku a Příbramsku. Dopoledne nešel proud 3000 domácnostem, kolem poledne jich bylo o 500 méně. "Jsou to nově vzniklé poruchy v souvislosti s nočním větrem," řekla ČTK mluvčí společnosti ČEZ Distribuce Soňa Holingerová. Energetici dodávky postupně obnovují.

Problémy jsou i na železnici. Ve 22:40 přijalo operační středisko hasičů informaci o nárazu vlaku do stromu v Čerčanech. "Tato událost se obešla naštěstí bez zranění," uvedla Zemanová. Hasiči evakuovali 18 lidí, cestující měli zajištěnou náhradní dopravu.

Kvůli spadlému stromu byl ráno přerušen provoz vlaků také na trati mezi Nižborem na Berounsku a Zbečnem na Rakovnicku. Problémy byly i v úseku Ješetice-Heřmaničky na Benešovsku na trati mezi Benešovem a Českými Budějovicemi. Odpoledne byl omezený provoz mezi Poříčany a Pečky na Kolínsku a Dobřichovicemi a pražským Radotínem.

Podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) se v souvislosti s počasím nestala žádná mimořádná událost se zraněním. "Na území kraje nemáme žádný stupeň povodňové aktivity a ČEZ Distribuce nemá v distribuční soustavě mimořádný stav," uvedla hejtmanka na facebooku.

Ústecký a Liberecký kraj

Dnešek je na severu Čech navzdory výstraze meteorologů před silným větrem klidnější než čtvrtek. Hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli od půlnoci do 15:00 v souvislosti s větrem k 80 událostem, jejich kolegové v Libereckém kraji ke 30, zjistila ČTK. Většinou šlo o popadané stromy, které zablokovaly silnice, případně uvolněné plechy na střechách. Žádná zranění hlášena nejsou. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) naměřili ráno v Ústí nad Labem i přes 90 km/h, po poledni se vítr zmírnil.

Podle energetiků odpovídá počet výpadků běžné poruchovosti. V Ústeckém kraji bylo ráno hlášeno pět poruch na vysokém napětí a bez proudu tam bylo zhruba 500 odběrných míst hlavně na Litoměřicku, Žatecku a Lounsku. V Libereckém kraji byly hlášeny dvě poruchy na vysokém napětí a bez dodávek zůstalo kolem 300 domácností v oblasti Horní Řasnice a Jindřichovic pod Smrkem. Většinu poruch už se podle severočeské mluvčí skupiny ČEZ Soni Holingerové podařilo odstranit.

Silný vítr zastavil dnes dopoledne také jednu z lanovek v oblíbeném krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku. Stejně jako ve čtvrtek nejezdila lanovka Delta na Čertovu horu, lyžaři mohli ale využít vleky nebo lanovku na Rýžovišti. Kolem 14:00 se i lanovka Delta mohla rozjet, když se vítr zmírnil. Podle provozovatelů je hraniční rychlost větru pro provoz 15 až 16 m/s (54 až 58 km/h), pak už je to pro pasažéry nebezpečné, záleží ale také na směru větru.

Podle mluvčí libereckých hasičů Evy Klímové vyjížděli hasiči hlavně na Českolipsku a Liberecku. U Jindřichovic pod Smrkem ráno spadl strom na sloup elektrického vedení a způsobil výpadek. V Liberci hasiči vyjížděli také k uvolněné plechové střeše na jednom z panelových domů. V noci zkomplikoval vítr i hašení požáru dřevěného přístřešku v Janově Dole na Liberecku. "Z přístřešku prakticky nic nezbylo, likvidace byla kvůli větru komplikovaná, hasiči také dělali vše pro to, aby se oheň nerozšířil na nedalekou garáž," dodala Klímová.

Situace v kraji je podle mluvčí hasičů výrazně klidnější než ve čtvrtek. "To už jsme v tuto dobu měli přes 200 událostí. I na řekách je klid, nikde neplatí žádný povodňový stupeň," uvedla. V kraji je většinou polojasno nebo skoro jasno, neprší, fouká vítr o rychlosti většinou do 60 km/h. Nejsilnější nárazy zaznamenala ráno stanice ve Frýdlantu, kde naměřili náraz větru přes 80 kilometrů v hodině.

V Ústeckém kraji měli dnes o něco rušněji než v Libereckém. "Většinou se jednalo o odklízení popadaných stromů a upevňování uvolněných plechů střech. Nejvíce událostí bylo na Děčínsku, Chomutovsku a Teplicku," uvedl mluvčí tamních hasičů Lukáš Faják. Zřejmě nejvážnější událostí byl podle něj pád stromu, který se opřel o dům v Lobendavě na Děčínsku a větve tam poškodily i auto. "Nikomu se ale nic nestalo," řekl ČTK. Ráno spadlý strom zastavil i provoz na trati z Velkého Šenova do Šluknova, ještě dopoledne se podařilo provoz obnovit.

Kraj Vysočina

Firma ČEZ opravila k dnešním 13:00 na Vysočině všechny poruchy zaviněné silným větrem. Bez proudu bylo asi 1300 domácností na Havlíčkobrodsku. Bez proudu je v kraji nyní přes 2000 zákazníků E.ON, hlavně okolo Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou. Vyplývá to z informací firem ČEZ a distributora EG.D ze skupiny E.ON.

"Kraj Vysočina nemá žádnou poruchu, tam jsme to již opravili," informovala mluvčí ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Firma EG.D eviduje na svém distribučním území 3560 domácností bez elektřiny, nejvíc na Vysočině. "Konkrétně v obci Bystřice nad Pernštejnem, kde se omezení dodávek elektřiny týká asi 2200 domácností," uvedla mluvčí E.ON Martina Slavíková. Další domácnosti neměly proud kolem Pacova na Pelhřimovsku

Hasiči na Vysočině odklízeli v noci na dnešek a ráno kolem 30 stromů. Přes den do dnešních 13:30 odklidili dalších asi 60 stromů, jak vyplývá z přehledu jejich zásahů.