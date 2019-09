Silný vítr komplikuje dopravu, bez proudu jsou tisíce lidí

Praha - Českou republiku dnes ráno zasáhl silný vítr, před kterým varovali meteorologové. Zatím působí problémy zejména v Čechách. Kvůli popadaným stromům nejezdí v některých úsecích vlaky, hasiči mají desítky výjezdů. Bez proudu je kolem 10:00 téměř 30.000 domácností. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, na horách i 110 km/h. Slábnout bude k večeru.

Společnost ČEZ eviduje zhruba 17.500 domácností bez dodávek elektřiny, nejvíc jich je ve středních Čechách. Bez proudu je také zhruba 11.500 klientů firmy E.ON. Zasažené jsou především jižní Čechy, Vysočina na Moravě oblasti Brno - Líšeň a Boršice. Energetici na odstranění poruch pracují.

Kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky například v úseku mezi Jihlavou a Kostelcem u Jihlavy, Domažlicemi a Českou Kubicí nebo Medlešicemi a stanicí Pardubice-Rosice nad Labem. Opatrní ale musí být také řidiči, hasiči již odstraňovali spadlé stromy a větve také ze silnic.

Škodu vítr způsobil i v pelhřimovské nemocnici. Poškodil 120 čtverečních metrů střechy nad garážemi uprostřed areálu. Nikdo se nezranil, spadlé plechy ale poškodily zaparkované auto a sanitku.

Výstraha před silným větrem platí v celé České republice až do dnešních 20:00. V úterý už by měl vát většinou jen mírný vítr, prudší nárazy se mohou vyskytnout na východě země a na hřebenech ho na severu a severovýchodě.

Vítr provázející tlakovou níži s označením Mortimer se v noci přehnal rovněž přes části Německa. Spadlý strom ochromil dálkové vlakové spoje mezi Brémami a Hannoverem. Dálková železniční doprava byla přerušena také na dalších tratích, například mezi Berlínem a Hamburkem. O větších škodách či zraněních zatím informace nejsou, hasiči ale například museli z pastvin v záchranném člunu evakuovat ovce.

Jihočeský kraj

Kvůli silnému větru zůstává v Jihočeském kraji přibližně 5000 domácností bez elektřiny. Je to o čtvrtinu méně než ráno, kdy energii nemělo 7000 domácností. ČTK to řekla za distributorskou společnost E.ON Martina Slavíková. Nejhorší zůstává situace přímo v Prachaticích, kde elektřina nejde ve 3000 domácnostech. Ve městě přitom žije přibližně 12.000 obyvatel, bez elektřiny je tedy převážná část Prachatic.

Slavíková uvedla, že energetici zaznamenali devět poruch na vedení vysokého napětí. "Nejvíce jsou zasaženy Prachaticko, Písecko a Pacovsko," řekla. Dodala, že E.ON pracuje na obnově dodávek. Podle ní ale třeba v případě Prachatic zatím energetici nezjistili, kde se porucha nachází.

"Kvůli tomu, že pokračuje výstraha pro silný vítr, jsme zvýšili stavy pracovníků, především na dispečinku," řekla.

Jihomoravský kraj

V Brně-Líšni je kvůli silnému větru bez elektřiny asi 2500 domácností, uvedla v tiskové zprávě vedoucí koncernové komunikace skupiny E.ON v ČR Martina Slavíková. Jihomoravští hasiči zhruba od 8:30 vyjížděli asi k desítce případů, které se týkaly silného větru, a to především na Brněnsku. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

E.ON na distribučním území eviduje 13 poruch na vedení vysokého napětí, které se dotýkají přibližně 11.500 domácností. Na Moravě aktuálně eviduje největší omezení v oblastech Brno- Líšeň (2500 domácností) a Boršice na Uherskohradišťsku (1000 domácností).

"Na opravách intenzivně pracujeme, poruchy vymezujeme a tam, kde je to možné, dodávky elektřiny postupně obnovujeme. Poruchy jsou nejčastěji způsobené poškozeným vedením a izolátory, přičemž poškození vznikla většinou v důsledku silných poryvů větru," uvedla Slavíková.

Jihomoravští hasiči zaznamenali první výjezd kvůli odstraňování následků silného větru kolem 8:30, a to do Boskovic na Blanensku. "Zatím evidujeme desítku událostí, nejčastěji jde o Brno-venkov. Vyjížděli jsme například do Chrlic, ale také například do brněnských Bohunic," uvedl Mikoška.

Liberecký a Ústecký kraj

Silný vítr dnes také na severu Čech vyvrací stromy, láme větve, komplikuje dopravu i život domácností. V severních Čechách je jich 5500 bez proudu. Situace je horší v Ústeckém kraji.

"Dispečink ČEZ distribuce eviduje sedm poruch na vedení vysokého napětí v Ústeckém kraji, bez elektřiny je zhruba 4500 odběrných míst," řekla ČTK Soňa Holingerová, tisková mluvčí skupiny ČEZ pro severozpádní a střední Čechy. Dodala, že v Ústeckém kraji jde o okresy Chomutov a Louny.

V Libereckém kraji je situace lepší. Bez elektřiny je tam okolo tisícovky rodin. "Dvě poruchy na vedení vysokého napětí řešíme v okrese Jablonec nad Nisou," uvedla Holingerová. Pokud se vítr uklidní, předpokládá se obnova dodávek proudu ještě dnes.

Popadané větve a stromy na silnicích jsou v Ústeckém kraji na Litoměřicku, Lounsku, Mostecku, Teplicku a Chomutovsku. "Strom u Blatna spadl do elektrického vedení, tam došlo k vzplanutí stromu," řekla mluvčí policie Ústeckého kraje Šárka Poláčková. Na místě zasahují hasiči.

V Libereckém kraji je dopravní situace zatím bez větších problémů.

Olomoucký kraj

Několik desítek tisíc domácností na Olomoucku a Přerovsku bylo dnes ráno kvůli poruše na rozvodné síti zhruba šest minut bez elektrického proudu. Rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny způsobil silný vítr. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Bez elektrického proudu byla podle Sobola krátkodobě nejen Olomouc, ale také Přerov a okolní města a obce. "K rozsáhlému výpadku distribuce elektrické energie na Olomoucku došlo dnes v 06:10 v souvislosti se zhoršenými klimatickými podmínkami. Poruchu jsme rychle odstranili a v 6:16 obnovili dodávky všem odběratelům," uvedl Sobol.

Dopoledne silný vítr poškodil také rozvody vysokého napětí v okolí Hanušovic na Šumpersku, kde byla přerušena dodávka elektřiny pro zhruba 200 odběratelů. "Vítr v Olomouckém kraji dosud nezpůsobil takové problémy jako v Čechách. Zatím vznikají jen poruchy na nízkém napětí, které se daří technikům rychle řešit," dodal Sobol.

Hasiči v Olomouckém kraji od nočních hodin evidují v souvislosti s větrem 14 zásahů. "Jednalo se převážně o popadané stromy na komunikaci. Jeden skončil v kolejišti," řekla ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Nyní hasiči zasahují v Tovačově na Přerovsku, kde silný vítr shrnul plechovou střechu o rozměrech 20 krát 30 metrů. "Hrozilo,že se utrhne a spadne na frekventovanou komunikaci," uvedla Balážová. Hasiči uvolněnou střechu zajistili lany a také pomocí dřevěných desek. "Zásah komplikuje silný vítr. Využíváme výškovou techniku," podotkla Balážová.

Velký výpadek dodávky elektrické energie postihl Olomoucko a Přerovsko na začátku září, kdy se oba dva okresy na několik minut ponořily do úplné tmy. Příčinou byla porucha zařízení rozvodny v Prosenicích u Přerova, ve které silný vítr shodil ze sloupu informační cedulku a ta způsobila zkrat.

Pardubický kraj

Hasiči v Pardubickém kraji vyjížděli od rána k desítkám zásahů, kdy odklízeli následky silného větru. Většinou odstraňovali stromy a větve spadlé na silnice nebo do elektrického vedení, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Jeden kmen se zřítil na kabinu kamionu jedoucího po silnici I/34 mezi Hlinskem a Ždírcem nad Doubravou a zranil řidiče, řekla ČTK mluvčí chrudimské policie Eva Maturová. Silnice je uzavřená.

"Řidič zůstal ve voze zaklíněný, převezli ho do Chrudimské nemocnice. Silnice je uzavřená a neprůjezdná, jakmile se odklidí strom a nákladní auto, provoz bude obnoven," uvedla Maturová po 11:00.

Podle operačního důstojníka hasičů nové výjezdy stále přibývají. Spadlý kmen přerušil před 7:00 provoz na trati z Pardubic do Chrudimi. "Ve Starých Jesenčanech spadl strom na koleje. Jela tam jednotka SŽDC Nymburk," uvedla Horáková. Některé osobní vlaky musely České dráhy zrušit, v úseku Chrudim - Pardubice-Rosice nad Labem a zpět byla zavedena náhradní autobusová doprava. Provoz na trati byl obnoven v 10:10. První spoj po ní projel z Chrudimi do Pardubic.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji je vinou silného větru bez elektřiny asi 6000 domácností, hlavně na Klatovsku, Tachovsku a Domažlicku. Hasiči už vyjeli 65 padlým stromům a lidé stále hlásí další překážky, zejména na silnicích. ČTK to řekli hasiči a energetici.

"Máme stále hlášených deset poruch na vedení vysokého napětí. Vítr už trochu ustává a přesouvá se do středních Čech," řekla ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Pokud v Plzeňském kraji nepřibudou další poruchy, měly by posílené čety v terénu opravit vše během dneška. Podle meteorologů by měl ale silnější vítr foukat celý den.

"Posílili jsme také dispečink a call centrum," uvedla mluvčí. Lidé mohou hlásit poruchy na bezplatné lince 800 850 860, ale také na webu www.bezstavy.cz a ČEZ jim po opravě zašle hlášku.

Problémy v Plzeňském kraji začaly po 01:00, vítr v regionu má podle meteorologů kulminovat kolem 12:00.

"Vyjížděli jsme k více než 65 padlým stromům a větvím, nejvíce na Klatovsku, Tachovsku a Domažlicku," řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Nikdo nebyl zraněn. Stromy a větve padly také na plot a střechu domu v Hrádku na Klatovsku a na automobil. "Jezdíme pořád, aktuálně máme nahlášené čtyři stromy," dodal.

Středočeský kraj

Středočeští hasiči od rána vyjíždějí k desítkám událostí v souvislosti se silným větrem, jde především o popadané stromy, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. Na několika místech nejezdily kvůli spadlým stromům vlaky, provoz je nyní podle webu Českých drah všude obnoven. Kvůli následkům silného větru se ráno v Česku ocitlo bez dodávek elektřiny přes 20.000 domácností. Nejvíc jich je právě ve středních Čechách.

Hasiči do 10:00 vyjížděli k 65 událostem, každou hodinu jim přibude asi desítka nových výjezdů. Podle Gabriela řeší středočeští hasiči během standardní 24hodinové služby zhruba 30 až 40 událostí, dnes tak mají zhruba dvojnásobek běžného denního počtu během pouhých šesti hodin. Výjezdy budou nadále přibývat.

Na Berounsku narazil vlak do spadlého stromu narazil, nikdo se nezranil. Vlaky nejezdily kvůli spadlým stromům také mezi Zadní Třebaní a Lochovicemi na Berounsku, na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov v úseku Měcholupy - Milostín i na trati Beroun - Rakovník mezi stanicemi Zbečno - Nižbor. Omezený byl kvůli poruše trakčního vedení vlakový provoz z Prahy do Benešova, a to v úseku Benešov - Čerčany.

Podle hasičů je nejhorší situace v kraji na Příbramsku a v okrese Praha-východ, kde hasiči řešili 11, respektive 15 případů. Padající stromy působí zatím největší komplikace v dopravě. Například ve Slaném na Kladensku spadl strom na zaparkovaná auta. Podle Gabriela ale spadly stromy také do elektrického vedení či na chaty.

Meteorologové vydali výstrahu před silným větrem. Platná je pro celé území republiky do dnešních 20:00.

Kraj Vysočina

Silný vítr od rána komplikuje dopravu na Vysočině. Kvůli stromům spadlým na trať nejezdily vlaky na několika úsecích, někde už se je podařilo odstranit. Škodu vítr způsobil i v pelhřimovské nemocnici. Plechová střecha spadla na auta. Nikdo se nezranil. Na Třebíčsku a v okolí Velkého Meziříčí je bez proudu asi 1500 domácností. Hasiči od rána kvůli počasí zasahovali na asi 50 místech, řekla ČTK mluvčí hasičů Petra Musilová.

Přibližně dvě hodiny nejezdily vlaky mezi Pacovem a Novou Cerekví na Pelhřimovsku a Lípou a Herálcem na Havlíčkobrodsku. Stromy z kolejí se podařilo odstranit a provoz byl obnoven. Dál ale stojí na trati mezi Jihlavou a Kostelcem u Jihlavy. České dráhy předpokládají, že provoz obnoví před 11:00, uvedly na svém webu.

Hasiči odstraňují stromy i ze silnic. Kvůli utrženému plechu na střeše jedné z budov vyjížděli také do pelhřimovské nemocnice. Podle její mluvčí Petry Černo vítr poškodil 120 čtverečních metrů střechy nad garážemi uprostřed areálu. Nikdo se nezranil, spadlé plechy ale poškodily zaparkované auto a sanitku. Plechová střecha se srolovala okolo 7:00.

"Naštěstí nikdo nebyl v ohrožení života. Škodu ještě nejsme schopni vyhodnotit, určitě půjde do statisíců," řekla Černo.

Výstraha před silným větrem platí v celé České republice až do dnešní 20:00. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů za hodinu.