Praha - Téměř celé území České republiky zasáhl v noci silný vítr. Lámal hlavně stromy a větve, na několika místech poškodil střechy. Popadané stromy přerušily provoz na několika železničních tratích a problémy byly i na silnicích. Vichřice však především poškodila elektrické vedení. Bez proudu bylo ráno kolem 60.000 domácností. Večer hlásila společnost ČEZ přes 5000 domácností bez elektřiny a E.ON několik stovek. Hasiči od pondělního večera zasahovali na stovkách míst.

Nejsilnější nárazy větru meteorologové naměřili v noci na Sněžce, kde vítr foukal rychlostí 178 kilometrů v hodině, a měl tak sílu orkánu. Mimo horské polohy naměřila nejsilnější náraz větru stanice Holešov, a to 107 kilometrů v hodině, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém webu.

Noc na dnešek byla nejenom větrná, ale i neobvykle teplá. V Mošnově v Moravskoslezském kraji bylo hodinu po půlnoci i ráno 21,4 stupně Celsia, řekl ČTK pracovník ostravské pobočky ČHMÚ. Noční teplota překonala dosavadní maximum platné pro 30. říjen. Tento rekord meteorologové naměřili v roce 2004 a bylo 21,1 stupně Celsia. Na rozdíl od dneška ale v odpoledních hodinách.

30.10.2018, 17:05, autor: David Taneček, zdroj: ČTK

Silný vítr v noci a po celý dnešní den zaměstnával energetiky. Ráno bylo bez proudu kolem 30.000 domácností, kterým dodává elektřinu společnost ČEZ. Poruchy se postupně daří odstraňovat, kolem 20:00 bylo bez elektřiny ještě přes 5000 domácností a ČEZ evidoval dvě desítky poruch na vedení vysokého napětí. "V terénu jsme nyní převážně v okresech Olomouc, Ústí nad Orlicí a Svitavy," uvedla regionální mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Během odpoledne se podle ní podařilo opravit většinu poruch na vedení vysokého napětí ve středních i severních Čechách. "Velmi jsme pokročili také v Pardubickém kraji a i na Šumpersku se situace stabilizovala a zde již řešíme poruchy na vedení nízkého napětí," dodala.

Kolem 30.000 domácností bez elektřiny měla dnes ráno také distribuční společnost E.ON. Do odpoledne se ale podařilo většinu poruch opravit, takže bez proudu je už jen několik stovek domácností, sdělila po 17:00 mluvčí společnosti Martina Slavíková. Nejhorší situace podle ní dnes byla ve Zlínském kraji, konkrétně na Otrokovicku, Kroměřížsku, Uherskohradišťsku a Zlínsku.

Kromě energetiků vítr přidělal práci také hasičům, kteří zasahovali u stovek případů takzvané technické pomoci. "Nejčastěji se jednalo o pády stromů na vozovky a železniční tratě nebo nebezpečné uvolnění střešních krytin," uvedla mluvčí hasičů Michaela Franclová.

Například v Hlinsku na Chrudimsku hasiči odstraňovali strom, který spadl na dráty elektrického vedení, ale i následný požár stromu od jiskřícího vedení. Ve městě také zajišťovali střechu objektu. Na některých místech hasiči odstraňovali i deset popadaných stromů najednou.

Problémy s vyvrácenými stromy na řadě míst řešili také železničáři. U Týniště na Kutnohorsku najel odpoledne osobní vlak do spadlého stromu, nehoda se obešla bez zranění.

Takové štěstí neměl řidič osobního auta, na které spadl strom v Brumově-Bylnici na Zlínsku. Řidiče museli ošetřit záchranáři. Na Brněnsku narazil do spadlého stromu motorkář, který skončil v nemocnici.

Škody po dnešním silném větru začínají sčítat pojišťovny. Klienti už jim nahlásili stovky případů a škoda přesahuje deset milionů korun, vyplývá z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Škody podle nich budou ještě přibývat.

Silný vítr zasáhl i další evropské státy. V Itálii si bouře od pondělí vyžádaly nejméně deset mrtvých a čtyři lidé byli vážně zraněni.

Přes značnou část Francie se v noci na dnešek přehnala vlna extrémního počasí, která zanechala 195.000 domácností bez elektřiny. Korsiku zasáhla vichřice s nárazy větru o rychlosti až 180 kilometrů v hodině, úřady na ostrově registrují deset zraněných. Na mnoha místech Francie silně sněžilo.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji silný vítr od pondělního odpoledne lámal stromy, komplikoval dopravu a přerušil na řadě míst dodávky elektřiny. ČTK to zjistila od hasičů, policie a energetiků. Hasiči v hradeckém kraji evidují k 12:00 v souvislostí se silným větrem 90 událostí, nikdo při nich nebyl zraněn. Energetici zaznamenali více než deset poruch na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí.

Podle regionální mluvčí energetické firmy ČEZ Šárky Lapáčkové Beránkové patří k nejpostiženějším okresům Trutnov, Rychnov, Náchod a Jičín. "Někde se musíme k poruchách prořezávat, ve vedení jsou vzrostlé stromy, situaci komplikuje i neustálý vítr," uvedla dopoledne Šárka Lapáčková Beránková. Lidé mají v případě hlášení poruch volat na bezplatnou linku 800 850 860.

Hasiči v Královéhradeckém kraji nejčastěji odstraňovali stromy, které spadly na silnice, zajišťovali uvolněné střechy a zasahovali také u strženého vedení a převrácených vozidel. "Nejvyšší počet událostí dnes evidujeme na Náchodsku, Trutnovsku, Rychnovsku i Hradecku. Od pondělního odpoledne do dnešního poledne je to už 90 událostí," uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Například u Kratonoh na Hradecku vítr ráno převrátil vlek nákladního auta a silnice na Prahu byla více než dvě hodiny uzavřena. Dnes ráno byl kvůli nehodě kamionu uzavřen i dálniční sjezd na 84. kilometru u obce Sedlice ve směru od Hradce Králové na Pardubice. "Části uvolněných střech pomáhali hasiči zabezpečit například v Ječné ulici v Hradci Králové, obdobná situace je také na bytovém domě v Kostelci nad Orlicí v ulici Rudé Armády nebo v Bělovsi v Kladské ulici. V Rokytnici v Orlických horách se před polednem uvolnila střecha na budově radnice. Místní hasiči ji dostali dolů, protože hrozila pádem a ohrožovala okolí," uvedla Götzová.

Popadané elektrické vedení je například v Bohuslavicích na Náchodsku, v Nerudově ulici v Teplicích nad Metují nebo ve Zlíči u České Skalice. "V Dobrušce v Javorové ulici došlo dokonce k vytržení kabelů u trafostanice, hasiči na místě spolupracují s energetiky," uvedla dnes po 12:00 Götzová.

V noci na úterý byli v pohotovosti především hasiči na Trutnovsku a Rychnovsku, kde odstraňovali nejčastěji popadané stromy z komunikací. Ráno přibyly výjezdy hasičům hlavně na Hradecku.

Meteorologové před silným větrem v hradeckém kraji varovali. Dnes by mělo být polojasno, večer by měla od západu opět přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 11. Nejsilněji by mělo foukat v Krkonoších, v nárazech kolem 110 kilometrů v hodině, večer má vítr slábnout.

Liberecký kraj

Silný vítr v Libereckém kraji dnes lámal stromy a větve, hasiči jich odstranili desítky. Na Frýdlantsku ráno nejezdily vlaky, jeden v malé rychlosti narazil do stromu, nikomu se nic nestalo. Provoz na tratích se podařilo během dne obnovit. To platí i pro dodávky elektřiny, přes den bylo bez proudu až 3000 odběrných míst. Kvůli spadlému stromu byla ráno neprůjezdná silnice v Hodkovicích nad Mohelkou, provoz se také podařilo obnovit.

Hasiči v Libereckém kraji k popadaným stromům a větvím vyjížděli po celý den. "Od půlnoci jsme měli asi 75 případů, bylo to hlavně k popadaným stromům a ulámaným větvím," řekla ČTK před 18:00 mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Pavlína Bílková. Podle ní likvidovali a odstraňovali popadané stromy a větve na komunikacích nebo zajišťovali nebezpečné střešní krytiny, plechy či cedule. Nejvíce zasaženo bylo Frýdlantsko, hlavně okolí Raspenavy.

Na Frýdlantsku také havaroval vlak, na trati mezi Frýdlantem a Černousy. "Nedaleko obce Boleslav narazil osobní vlak jedoucí ve směru od Frýdlantu do polomu v rychlosti osm kilometrů v hodině. V tu chvíli ve vlaku, na pravidelné lince, cestovali pouze dva lidé, kteří i díky velmi nízké rychlosti motorového vlaku, neutrpěli žádná zranění," uvedl mluvčí policie Vojtěch Robovský. Škoda zatím stanovena nebyla.

Popadané stromy a ulámané větve dnes také přerušily na mnoha místech v kraji dodávky elektrické energie. "V Libereckém kraji jsme k 17:00 neevidovali žádnou poruchu na vedení vysokého napětí. Je možné, že na nízkém napětí ještě nějaké poruchy jsou, během dneška bychom je ale měli všechny odstranit," řekla ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Poruchy odstraňovali energetici po celém kraji, například v Kořenově, v lokalitách Dětřichov, Heřmanice a Hodkovice nad Mohelkou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou. Poruchy byly i na Českolipsku a v části Semilska.

Moravskoslezský kraj

Popadané stromy, polámané větve a utržené střechy musejí hasiči odstraňovat po větru v Moravskoslezském kraji. Nejhorší je situace na Frýdecko-Místecku a Bruntálsku. Od půlnoci do dnešního poledne likvidovali hasiči následky počasí na víc jak 200 místech. Bez proudu bylo kolem 16:00 stále ještě asi 1000 domácností. ČTK to řekli mluvčí hasičů Lukáš Popp a mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

"Od včerejšího dne do dnešního odpoledne evidujeme již 234 zásahů spojených se silným větrem. Řešíme i utržené plechové střechy či poškozenou krytinu. Ostatní zásahy jsou spojené s vyvrácenými a polámanými stromy," řekl Popp. Podle něj nelze vyloučit, že hlavně na horách může mít vítr stále dostatečnou sílu na to, aby lámal stromy.

"V Moravskoslezském kraji je aktuálně devět poruch na vysokém napětí. Bez proudu je zhruba 1000 odběratelů. Nejvíce z nich je na Bruntálsku a potom také na Třinecku," řekl po 17:00 Sobol. Podle něj se ale situace už uklidňuje. "Většina dodávek se podaří obnovit ještě do půlnoci. Zbývající, hlavně v horských oblastech, pak obnovíme zítra,"řekl.

Olomoucký kraj

Několik tisíc domácností v Olomouckém kraji je kvůli silnému větru od rána bez dodávky elektrického proudu. Nejvíce poruch bylo v noci a ráno hlášeno na Olomoucku a Litovelsku a odpoledne vítr poškodil rozvodnou síť v podhorských oblastech Šumperska. "Počet odběratelů bez elektřiny se už snižuje," řekl odpoledne ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol. Silný vítr zasáhl Olomoucký kraj v noci a polevil až odpoledne.

Čety opravářů zasahují v Olomouckém kraji od noci, kdy byly nahlášeny první závady na drátech elektrického vedení způsobené silným větrem. Ráno energetici evidovali deset poruch na vysokém napětí a po poledni jejich počet navzdory průběžnému odstraňování závad vzrostl až na 17. Bez proudu bylo v kraji i více než pět tisíc odběratelů

"Situace se postupně uklidňuje a závad na vysokém napětí je nyní 12. Počet odběratelů, kteří jsou bez elektrického proudu, už klesl pod 5000 a dál se snižuje," uvedl krátce před 16:30 Sobol.

Energetici se snaží závady na rozvodné síti co nejrychleji odstranit. "Na Šumpersku není jisté, jestli budou všichni odběratelé připojeni ještě dnes, protože tam stále fouká silný vítr a v některých lesích ještě padají stromy," upozornil Sobol.

Největší škody na rozvodech elektřiny vítr v noci a ráno způsobil v okolí Litovle na Olomoucku a v kopcovité severní části Olomoucka. Opravárenské čety tam zasahovaly například v Hlubočkách, Domašově či Městě Libavá. Poruchy byly hlášeny i v okolí Loštic a Starého Města na Šumpersku.

Hasiči ve všech pěti okresech od noci vyjížděli k popadaným stromům na komunikacích, poškozenému elektrickému vedení i uvolněným střechám. Nejvíce práce měli na Olomoucku.

Pardubický kraj

Hasiči v Pardubickém kraji museli od pondělních 19:00 do dnešních 13:00 na více než 300 místech odstraňovat následky silného větru. Nejčastěji odklízeli popadané stromy a větve, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Energetici v regionu pracují na odstranění mnoha poruch na vedení vysokého i nízkého napětí, kterých stále přibývá. Bez elektřiny bylo v 13:00 asi 12.000 domácností, nyní je jich už méně.

V Hlinsku na Chrudimsku hasiči likvidovali strom, který spadl na dráty elektrického vedení, ale i následný požár stromu od jiskřícího vedení. Ve městě také zajišťovali střechu objektu. Na některých místech hasiči odstraňovali i deset popadaných stromů najednou.

V Litomyšli hasiči zabezpečovali lepenkovou střechu na objektu, ze kterého odfoukl vítr krytinu na zaparkované osobní auto. Další utržené plechy se střech čekaly hasiče v Dolní Dobrouči, Žamberku a Červené Vodě na Orlickoústecku, Pardubicích, Dašicích a Dolanech na Pardubicku, v Chrudimi, Svitavách a Jevíčku a Moravské Třebové na Svitavsku.

Vítr způsobil mnoho poruch v rozvodné sítí společnosti ČEZ. V 17:00 jich zbývalo 13 na vedeních vysokého napětí. "V terénu máme stále stovky pracovníků, kteří se snaží obnovit dodávky elektřiny na východě Čech a také na Moravě. Jisté však je, že především na Chrudimsku a Šumpersku budeme pokračovat v obnovení dodávek elektřiny i během středy, mělo by se jednat již jen řádově o stovky domácností," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. K nejpostiženějším oblastem v Pardubickém kraji patřilo Chrudimsko směrem na Havlíčkův Brod, Svitavsko, Ústí nad Orlicí a Českotřebovsko. Energetici posílili počty pracovníků poruchových čet, dispečinku i call centra.

Kraj Vysočina

Na Vysočině vyvracel vítr stromy do silnic, na koleje a elektrického vedení, někde poškodil střechy. Hasiči zasahovali od pondělního podvečera přibližně u 300 událostí. Zraněn při nich nikdo nebyl, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Zprůjezdnit tratě se Českým drahám podařilo během dopoledne. Klesá počet domácností bez elektřiny. Výstraha před velmi silným větrem na Vysočině skončila v 17:00. Vítr bude podle meteorologů dál slábnout.

Hasiči nejčastěji zasahovali na Havlíčkobrodsku, nejméně výjezdů měli v okrese Třebíč. Nejvíc práce měli v noci a po ránu, odklízení následků větru je ale zaměstnávalo i v odpoledních hodinách.

Energetici už opravili velkou část poruch. Firma ČEZ evidovala na Vysočině k 17:00 čtyři poruchy na vedení vysokého napětí, ráno jich bylo osm.

V okresech spravovaných energetiky E.ON vítr nejvíc zasáhl Žďársko a Pelhřimovsko, kde poruchy ovlivnily zhruba 3500 domácností. "Zřejmě nejdelší výpadek jsme zaznamenali na Pelhřimovsku v obci Častrov," uvedla Martina Slavíková z firmy. V Častrově v noci přetrhal elektrické vedení strom. "V tuto chvíli se zde dokončují opravy a dodávka elektřiny by již měla být obnovena," uvedla Slavíková v 17:30.

Na železnici zastavily popadané stromy nad ránem provoz na několika úsecích, nejvíc jich bylo na Havlíčkobrodsku. Dráhy tam zajišťovaly náhradní autobusovou dopravu. Jako poslední byla dopoledne zprůjezdněná trať Havlíčkův Brod - Šlapanov.

Nejsilnější nárazy větru, až 129 kilometrů v hodině, zaznamenali meteorologové k ránu na stanici Svratouch na pomezí Vysočiny a Pardubického kraje. V Přibyslavi na Havlíčkobrodsku foukal vítr rychlostí až 94 kilometrů. ČTK to sdělil Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Před rokem, kdy se krajem 29. října prohnala vichřice Herwart, byly v Přibyslavi nárazy větru až 125 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Hasiči ve Zlínském kraji likvidovali v noci a dnes kvůli silnému větru popadané stromy na komunikacích a zajišťovali poškozené střechy. Od půlnoci do odpoledne měli kvůli počasí asi 140 výjezdů, řekl dnes v 17:00 mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Stovky domácností v kraji byly dnes bez elektřiny, situace se k večeru však již zlepšila.

Společnost E.ON evidovala nejvíce škod na Otrokovicku, Kroměřížsku, Uherskohradišťsku a Zlínsku, řekla ČTK mluvčí společnosti Martina Slavíková. Ráno bylo na Kroměřížsku bez elektřiny asi 1700 domácností. Do večera se však podařilo společnosti všechny poruchy na vedení vysokého napětí v zemi postupně opravit, zbyly jen škody na vedení nízkého napětí.

Skupina ČEZ řešila odpoledne ještě tři poruchy na vysokém napětí na Vsetínsku. "Bez proudu je několik stovek odběratelů v Horní Bečvě a okolí," uvedl mluvčí skupiny Vladislav Sobol.

Hasiči dnes například vyjížděli odstraňovat strom, který v Brumově-Bylnici na Zlínsku spadl krátce po 08:00 na projíždějící automobil. "Řidiči byla poskytnuta první předlékařská pomoc a po příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby byl předán do její péče. Hasiči strom odstranili a místo předali policii," uvedl Řezníček.

"Hasiči vyjížděli především k popadaným stromům na komunikace a železnici, v několika případech zajišťovali také uvolněné plechy a poškozené střechy domů," uvedl Řezníček. Žádný ze stromů však podle něj nezablokoval komunikace na delší dobu.

Od 06:00 zasahovali hasiči u uvolněné plechové střechy rodinného domu v Napajedlech na Zlínsku. Poškozen byl také komín. "Hasiči museli část střechy demontovat. Zbylé asi dvě třetiny plochy provizorně zajistili," uvedl mluvčí.

Kvůli hrozícímu pádu stromů a větví je pro veřejnost uzavřena Podzámecká zahrada v Kroměříží. Vstup do zámecké zahrady lidem nedoporučuje ani radnice v Holešově na Kroměřížsku. Lidé do ní mohou jen na vlastní nebezpečí. Večer by měl vítr podle předpovědi meteorologů slábnout.