Ilustrační foto - Hasiče na Šumpersku zaměstnaly 9. června odpoledne bouřky, nejčastěji čerpali vodu ze zatopených sklepů. Zřejmě kvůli silnému větru spadl u Bohdíkova strom do kolejiště (na snímku), narazil do něj osobní vlak. Naštěstí se vše obešlo bez zranění a cestujícím byla zajištěna náhradní doprava, informoval ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. ČTK/HZS Olomouckého kraje

Praha - Silný vítr bude v České republice foukat i v pátek. Dnes v noci sice přechodně zmírní, v pátek ale opět zesílí v severní polovině země. Na horách tam může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině, v nižších polohách kolem 70 kilometrů v hodině. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), upřesnil tak své středeční upozornění před silným větrem, ve kterém avizoval silný vítr do dneška.

Hodně foukat má v celém Česku do dnešních 20:00, v pátek pak bude podle meteorologů postupovat přes republiku podružná studená fronta a v souvislosti s tím má být od 08:00 do 18:00 větrno v Praze a Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém a Olomouckém kraji. Lidé by měli proto zajistit okna a dveře, upevnit květináče a zahradní nábytek, zabezpečit skleníky a stavební jeřáby. Opatrnost doporučují meteorologové také řidičům, návštěvníci hor by měli omezit túry a nevydávat se na hřebeny.