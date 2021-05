Silnici z Hlinska na Poličku zavřela na šest hodin nehoda, zasypal ji štěrk

Hlinsko (Chrudimsko) - Silnici I/34 z Hlinska na Poličku dnes od 9:00 asi na šest hodin uzavřela nehoda nákladního a osobního auta a dodávky. U Medkových Kopců se z převráceného tahače vysypal štěrk po celé šířce vozovky. Zhruba od 15:00 je místo průjezdné kyvadlově jedním pruhem, v blízkosti havaroval další kamion. Při první havárii se zranili tři lidé, nebylo ale nutné je z vozidel vyprošťovat, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

"Řidič vozidla Škoda Fabia přejel do protisměru, kde se střetl s nákladním autem. To se převrátilo na bok a narazilo do protijedoucí dodávky, která skončila v poli," popsala ČTK nehodu mluvčí krajské policie Dita Holečková. Dechová zkouška u řidičů vyloučila alkohol, s lehkými zraněními byli převezeni do nemocnice. Škoda se odhaduje na 1,5 milionu korun.

Na silnici se vysypalo zhruba 15 tun štěrku. Objízdné trasy vedly z Hinska přes Holetín,v opačném směru z Krouny přes Skuteč.