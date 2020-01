Silnice v hradeckém mohou namrzat, na horách místy led

Hradec Králové - Silnice v Královéhradeckém kraji by dnes mohly namrzat, v Orlických horách a Krkonoších je místy na cestách ujetá zledovatělá vrstva sněhu. Ráno bylo v hradeckém kraji většinou zataženo, teploty pod nulou a někde pršelo nebo mrholilo, vyplynulo z hlášení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů. Většina silnic v regionu byla sjízdná se zvýšenou opatrností.

Zledovatělý sníh je místy v Krkonoších například na silnici na Horní Malou Úpou nebo v Orlických horách v okolí Šerlichu.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno, přechodně až polojasno, nejvyšší denní teploty mezi plus jedním až čtyřmi stupni Celsia, v Polabí místy až kolem plus šesti stupňů, v 1000 metrech na horách kolem dvou stupňů nad nulou.