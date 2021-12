Silnice v horských oblastech mohou namrzat

Praha - Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Na Královéhradecku si řidiči musejí dát pozor na mrznoucí mlhy. Silnice na Vysočině jsou dnes ráno s opatrností sjízdné. Hlavní tahy jsou po solení mokré, silnice ošetřované štěrkem jsou posypané. Silnice na celé jižní Moravě jsou dnes sjízdné jen se zvýšenou opatrností, místy namrzají.

Jihomoravský kraj

Silnice na celé jižní Moravě jsou dnes sjízdné jen se zvýšenou opatrností, místy namrzají. Teploty se pohybují kolem nuly. Hlavní tahy jsou mokré po chemickém ošetření, linky hromadné dopravy v kraji jezdí bez omezení, zjistila ČTK z webu silničářů a integrovaného dopravního systému.

Na Znojemsku a Blanensku podle silničářů leží na komunikacích druhé a třetí třídy zbytky sněhu. U Rozseče na Blanensku hlásili nad ránem namrzající déšť, kolem Žďárné husté sněžení a sněhové jazyky. Riziko námrazy se týká všech okresů s výjimkou hlavních tahů.

Královéhradecký kraj

Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Na Královéhradecku si řidiči musejí dát pozor na mrznoucí mlhy. Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno bez sněhu a po chemickém ošetření většinou vlhké. Teploty se pohybovaly kolem nuly, na hřebenech Krkonoš bylo minus sedm stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno. Přes den se místy čekají sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Na horách může být sněžení četnější. Teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia. Na horách od minus čtyř do minus sedmi stupňů.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou dnes ráno s opatrností sjízdné. Hlavní tahy jsou po solení mokré, silnice ošetřované štěrkem jsou posypané. Silničáři měli přes noc 86 výjezdů, řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Aleš Hubený.

Do dnešních 8:00 platí na Vysočině varování meteorologů před možností tvorby náledí a zmrazků, podle Hubeného se v kraji takřka nenaplnilo. "Silnice byly opravdu namrzlé jen místy, problémy se sjízdností dnes nikde nejsou," řekl Hubený. Teploty se podle něho ráno pohybovaly od minus dvou do dvou stupňů Celsia. Zbytky sněhu leží jen na některých lesních úsecích na Žďársku.

Během dne bude v kraji zataženo až oblačno, místy se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na minus jeden až dva stupně Celsia nad nulou. Vát bude jen mírný vítr rychlostí do 22 kilometrů za hodinu.