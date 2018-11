Praha - Po sněhových přeháňkách jsou silnice v řadě krajů sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na silnicích ve vyšších polohách může ležet dnes ráno sněhový poprašek, případně jsou vozovky mokré po chemickém ošetření. Mokré povrchy mohou místy namrzat.

Jihočeský kraj

Většina jihočeských silnic je sjízdná pouze se zvýšenou opatrností. V kraji sněžilo hlavně v neděli večer a v noci na dnešek. Sněhové přeháňky byly i dnes po ránu. Vyplývá to z informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Nedělní sluneční odpoledne vystřídalo večerní sněžení. Silničáři proto museli ošetřit většinu vozovek v regionu. Na silnicích na Strakonicku leží ujetá vrstva sněhu, jinde je sníh rozbředlý.

Teploty v Jihočeském kraji se většinou drží lehce pod bodem mrazu. Na Churáňově na Prachaticku meteorologové naměřili minus osm stupňů Celsia.

Podle předpovědi se dnes dopoledne mohou na některých místech v jižních Čechách tvořit náledí nebo námrazy. Teploty se budou celý den držet kolem nuly.

Jihomoravský kraj

Na silnicích ve vyšších polohách Jihomoravského kraje leží dnes ráno sněhový poprašek, případně jsou vozovky mokré po chemickém ošetření. Silničáři nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti. Místy je kvůli sněhovým přeháňkám snížená viditelnost, což platí také pro některé dálniční tahy, informuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na webu.

Vrstva sněhu do tří centimetrů napadala přes noc na některých místech v Bílých Karpatech, na Pálavě nebo Ždánickém lese. Rozbředlý sníh leží a silnicích na Blanensku, Znojemsku i Slovácku. Dálnice jsou sice sjízdné, avšak mokré, navíc je místy horší viditelnost.

Policisté ráno vyjížděli k několika autonehodám. U Dobšic na Znojemsku a Nížkovic na Vyškovsku skončila osobní auta v příkopu, u Zbýšova na Brněnsku narazilo vozidlo do svodidel.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji v noci místy slabě sněžilo, meteorologové očekávají sněhové přeháňky po celý den. Silnice jsou s opatrností sjízdné, místy mohou mokré povrchy namrzat, vyplývá z informací na dopravním webu a od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V noci slabě sněžilo v Jizerských horách, ve Frýdlantském výběžku či okolí krkonošského Harrachova. Teploty byly ráno mezi nulou a minus třemi stupni Celsia. Silnice jsou po chemickém ošetření mokré, inertně udržované vozovky nižších tříd kryté posypem. Před námrazou varují silničáři na silnici první třídy 13 mezi Libercem a Frýdlantem, podle webu policie byla v noci kluzká silnice 9 v kopci Šébr u Svoru na Českolipsku.

Podle předpovědi by mělo být přes den v Libereckém kraji zataženo až oblačno, místy se sněhovými přeháňkami nebo občasným sněžením. Večer očekávají meteorologové slábnutí srážek. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou a třemi stupni Celsia, na horách by mělo být mezi minus třemi stupni a nulou.

Olomoucký kraj

Na severu Olomouckého kraje začalo dnes po půlnoci sněžit. Silničáři vyrazili do terénu na Šumpersku i Jesenicku, cesty však preventivně ošetřovali se sypači také ve vyšších polohách Olomoucka a Prostějovska. Na severu regionu stále sněží, opatrnost je proto na místě, nabádají správci cest.

"Do terénu jsme vyráželi tuto zimu poprvé. Na Červenohorské sedlo jsme vyjeli kolem 03:00, je to tam již chemicky ošetřené, na silnici leží rozbředlá vrstva sněhu, ale dá se to projet. Vyjížděli jsme také na Bílý Potok, kde začalo sněžit už o půlnoci. Na silnicích nyní neleží vrstva sněhu, ale již rozbředlý sníh po chemickém ošetření," řekla dnes ČTK dispečerka firmy, která se stará na severu kraje o údržbu silnic.

K opatrnosti nabádají řidiče silničáři také na Šumpersku, především ve vyšších polohách. I tam hlásí stále sněhové přeháňky a sníženou dohlednost. Silnice prvních tříd jsou ve vyšších polohách ošetřeny chemicky.

Silničáři vyráželi také ve vyšších polohách Prostějovska, zejména v katastrech Protivanova a Konice. Řidiče tam správci silnic upozorňují, že zvýšená opatrnost je na silnicích nutná. Na Olomoucku ošetřovali silničáři vozovky u Litovle, i tam jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Naopak na Přerovsku jsou cesty vymrzlé a holé, sjízdné by zatím měly být bez omezení, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pardubický kraj

Na silnicích v Pardubickém kraji musí řidiči místy počítat se sněhem. Vyskytuje se lokálně ve vyšších polohách. Někde mohou vozovku také namrzat, upozorňují silničáři.

Zbytky rozbředlého sněhu zůstávají na menších silnicích na Svitavsku. Sněhové přeháňky jsou hlášeny také z oblasti Lanškrouna a Poličky. V okolí Hlinska existuje možnost lokální námrazy ve vyšších polohách.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji převážně zataženo, foukal slabý vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou kvůli sněžení sjízdné s opatrností. Solené tahy jsou mokré. Ujetý sníh posypaný drtí je na vozovkách nižších tříd hlavně na Žďársku a Třebíčsku. V noci na dnešek nemohly na několika místech vyjet kamiony. Kolem 06:30 neměla krajská správa větší problémy v dopravě hlášeny. ČTK to řekla její dispečerka Eva Mušková. Teploty v kraji se k ránu držely dva až tři stupně pod nulou, sněžit může i přes den.

První sníh přicházející zimy na Vysočině zaměstnával silničáře od neděle, jezdili s 93 sypači. "Od večera do rána byli vyjetí ve všech okresech kraje," uvedla Mušková. Někde byl ráno jen sněhový poprašek, místy chumelilo o něco víc. Náledí, před nímž varovali meteorologové, silničáři v kraji v časných ranních hodinách nezaznamenali.

Přes den bude na Vysočině zataženo až oblačno. Sněžit bude zpočátku místy a během dne už jen ojediněle, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Odpolední teploty budou nejvýše minus jeden až plus dva stupně Celsia.

Zlínský kraj

Silnice na Vsetínsku mohou dnes ráno místy namrzat. Na mostech a v blízkosti vodních toků navíc existuje možnost tvorby náledí. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. V celém Zlínském kraji se vyskytují sněhové přeháňky, které snižují dohlednost. Místy leží na vozovkách rozbředlý sníh, nebo jsou mokré po chemickém ošetření. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus pěti do plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout tří stupňů Celsia. Přes den bude zataženo až oblačno, ojediněle by mělo slabě sněžit. Odpoledne se v nížinách vyskytnou slabé smíšené srážky. Vát bude mírný severovýchodní až východní vítr, který může místy v nárazech překonat rychlost 50 kilometrů za hodinu.