Silnice I/50 u Bánova je po tragické nehodě opět průjezdná

Uherské Hradiště - Tragická nehoda zablokovala dopoledne provoz na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku. Silnice byla přes osm hodin v obou směrech uzavřena, nyní už je znovu průjezdná. Řidička jednoho z osobních vozů při nehodně zahynula, další tři lidé skončili se zraněním v nemocnici, řekla ČTK policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Nehoda se stala krátce před 10:00.

"Osmačtyřicetiletá řidička Škody Fabia jela ve směru od Uherského Brodu na Starý Hrozenkov. V mírné levotočivé zatáčce z doposud přesně nezjištěných příčin přejela do protisměrného jízdního pruhu, kde narazila do protijedoucího kamionu. Poté došlo ještě ke střetu fabie s octavií, která jela stejným směrem, a to na Starý Hrozenkov," uvedla mluvčí.

Řidička podle ní utrpěla zranění neslučitelná se životem. "Řidiče octavie a jeho dva spolujezdce převezli záchranáři do nemocnice. V nemocnici skončil také řidič kamionu. Přesné okolnosti této tragické události vyšetřují jak kriminalisté, tak dopravní policisté," doplnila Kyšnerová. Obnovit provoz se na silnici podařilo krátce po 18:00. V době uzavírky odkláněla policie dopravu na objízdnou trasu.

Podle dostupných informací je řidička čtvrtou letošní obětí dopravních nehod ve Zlínském kraji. Za celý loňský rok zahynulo na silnicích v regionu 19 lidí.