Silnice I/3 je u Netřebic neprůjezdná kvůli sesuvu půdy

Netřebice (Českokrumlovsko) - Silnice I/3 z Českých Budějovic k hranicím s Rakouskem je v Netřebicích na Českokrumlovsku neprůjezdná. U mostu, který tam silničáři opravují, se utrhl kus krajnice a sesunula se tam půda, řekl ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Stalo se to, když stavbou projížděl kamion. Objížďky vedou přes Český Krumlov. Nikomu se nic nestalo. Správa železnic preventivně zastavila provoz na trati poblíž obce, obnovila ho v 19:06, řekla ČTK mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Policejní mluvčí původně uvedl, že se most zbortil, Rýdl to později vyvrátil. Uvedl, že stavbou s dopravními omezeními projížděl kamion, jeho řidič najel příliš na kraj a utrhl krajnici. "Nevedlo to ani k nehodě kamionu, ani k dramatické situaci. Nicméně při kontrolním dnu stavby se vedení stavby rozhodlo dočasně uzavřít provoz, krajnici sanovat a poté opět provoz obnovit," řekl Rýdl.

Silničáři most podle policie tři týdny opravovali. Mohla po něm jezdit nákladní auta nad 3,5 tuny. "Došlo k sesuvu půdy, geolog zakázal průjezd všech vozidel," řekl krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Silnice je neprůjezdná pro všechna auta. Délku uzavírky Rýdl nestanovil. "Upřesníme to. Není to nadlouho. Je nám jasné, že je to zatížená trasa," řekl Rýdl.

Objížďka vede ve směru na České Budějovice přes Kaplici a Český Krumlov po silnici I/39. Auta jedoucí od Budějovic pojedou přes Kamenný Újezd do Českého Krumlova, tam po Objížďkové ulici a kolem autobusového nádraží, dál přes Zubčice až ke Kaplici, uvedl Bajcura.

Správa železnic nakrátko preventivně zastavila provoz v blízkosti obce. "V 19:06 jsme provoz Velešín - Kaplice obnovili, protože to nemá vliv na železniční dopravu. Prověřili jsme to," řekla Pistoriusová.