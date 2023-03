Silničáři zahájí 1. dubna další fázi příprav na opravu Barrandovského mostu

Barrandovský most v Praze na snímku z 29. září 2022.

Praha - Silničáři zahájí v sobotu 1. dubna další fázi přípravných prací na letošní opravy pražského Barrandovského mostu. Na Strakonické ulici bude uzavřena část vyhrazeného jízdního pruhu při podjezdu pod mostem. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu pražských silničářů barrandak.cz. Technická správa komunikací (TSK) plánuje začátek letošní fáze oprav mostu na 15. května. Práce potrvají 92 dní, tedy do 14. srpna. Opravy zahrnují práce na severní straně mostu ve směru do Braníku a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu.

"Důvodem drobného omezení je výstavba přístupové věže do komory mostu a zajištění bezpečného pohybu stavbařů v těchto místech," píše se na webu. Uzavírka se týká zhruba 90metrového úseku a doprava bude v místě uzavírky vedena ve dvou jízdních pruzích o šíři jednoho pruhu 3,25 metru.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala loni na jeho jižní části. Práce jsou rozloženy do několika let a mají trvat vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dříve nikdy neopravovalo. Most je součástí městského okruhu. Denně ho přejede přes 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.