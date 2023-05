Silničáři začnou na Barrandovském mostě vyznačovat omezení již tuto sobotu

Ilustrační foto - Barrandovský most v Praze, 13. března 2023.

Ilustrační foto - Barrandovský most v Praze, 13. března 2023. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Silničáři začnou na pražském Barrandovském mostě vyznačovat dopravní omezení již tuto sobotu 13. května. Letošní fáze oprav mostu začne v pondělí 15. května a potrvá 92 dní, tedy do pondělí 14. srpna. Opravy zahrnou práce na levé straně mostu ve směru do Braníku a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a ředitel Technické správy komunikací (TSK) Jozef Synčák.

"Značení začne od soboty. Nějaké omezení už to znamenat bude, protože když se tam značky dávají, tak je potřeba dbát na bezpečnost lidí, kteří je tam dávají. To znamená, že je nutné počítat s tím, že k nějakému omezování provozu dojde už tento víkend. Jedná se ale o víkend, takže provoz bude nižší. Zároveň bych všechny řidiče rád požádal o ohleduplnost," řekl Hřib.

Letošní práce na opravě mostu začaly již v prvním čtvrtletí, kdy silničáři opravují ty části, které nevyžadují omezení provozu na mostě. Podle Hřiba například pracují na tom, že vytváří uvnitř mostu průchody pro předpínací lana a pracuje se na úpravě některých míst, kdy se zlepší plynulost provozu. Přebudováván je například sjezd na Modřanskou ulici.

Při opravě bude, stejně jako loni, na kraji mostu přichystána odtahová služba. "Bude pro všechny zadarmo," řekl Synčák. Při loňských opravách se stalo, že jeden z řidičů trval na odtahu zprostředkovaným svou pojišťovnou a zablokoval tak provoz.

V pondělí pak začnou dělníci frézovat povrch vozovky, demolovat římsy a zábradlí. "A budeme se, pokud to půjde - co nejrychleji dostávat k nosné konstrukci, abychom mohli položit vyrovnávací beton. Budou pokračovat izolace a práce na obnově všech částí," řekl náměstek ředitele TSK Josef Richter.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a mají trvat vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.