Silničáři otevřeli u Hořic most na I/35, objížďky skončily

Ředitelství silnic a dálnic ČR otevřelo 1. listopadu 2020 nový most na silnici I/35 u Hořic na hlavním tahu z Hradce Králové do Jičína a Liberce. Stavba mostu téměř za čtvrt miliardy korun začala loni v dubnu a nahradila původní již zchátralý most z roku 1979. Otevřením mostu skončila rok a půl trvající objížďka přes jižní část Hořic. ČTK/Vostárek Josef