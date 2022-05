Silničáři na Barrandovském mostě vyznačí omezení vynucená jeho opravou

Praha - Silničáři dnes začnou na pražském Barrandovském mostě vyznačovat dopravní omezení, která vyžaduje oprava mostu. Ta naplno začne v pondělí. Na mostě se bude po dobu oprav jezdit v každém směru třemi jízdními pruhy namísto čtyř. Dělníci opraví nejdříve jižní část mostu a současně s tím nájezdovou rampu ze Strakonické ulice. Rekonstrukce je rozložena do několika roků. Letos práce potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu Kč. Most z roku 1983 je součástí městského okruhu a denně jej přejede na 140.000 aut. Dosud nebyl opravován.

V první fázi oprav bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru ze Smíchova do Braníku. Kvůli zachování průjezdnosti třemi pruhy v každém směru, tak bude levý pruh převeden do protisměru. Barrandovský most je soumostí tvořené dvěma konstrukcemi. Pro přejezd z jižní do protisměru na severní část tak museli v uplynulých týdnech vybudovat přejezdy.

Opatření se dotknou také Strakonické ve směru k mostu, kdy bude před křižovatkou s Nádražní zúžena do jednoho pruhu. U Lihovaru vznikla rampa pro otáčení aut, která přijedou po Strakonické od jihu a potřebují najet na Barrandovský most. Od středy příštího týdne pak bude na Strakonické ulici pod mostem ve směru do centra zrušen kvůli demolici zmíněné rampy vyhrazený jízdní pruh pro autobusy MHD.

Řidiči budou muset jet po objízdných trasách, které povedou zejména po Pražském okruhu, kde byl dočasně otevřen sjezd na Písnici, u Lihovaru vznikla zmíněná rampa pro otáčení a rozšířena byla kapacita křižovatky u mostu Závodu míru na Zbraslavi. Upraveny byly semafory na klíčových křižovatkách.