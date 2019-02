Most, oprava, silnice, rekonstrukce, zátaras - ilustrační foto

Praha - Silničáři během mimořádných kontrol dálničních a silničních mostů našli 126 objektů, které musí dále prozkoumat. Do části mostů budou vyvrtávat otvory kvůli zjištění detailního stavu mostní konstrukce. Náklady na kontroly mostů zatím stály více než 100 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. V Česku je 1682 dálničních mostů a dalších skoro 18.000 na silnicích.

Mimořádné kontroly silničních mostů nařídil loni v srpnu ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Reagoval na zjištění stavu mostu v Doubí, který bude muset být stržen a postaven znovu, protože je v dezolátním stavu.

"V první etapě bylo vybráno celkem 126 mostů, u nich byla obratem vypsána výběrová řízení na provedení diagnostiky v souladu s mostními prohlídkami," řekl Studecký. Prohlídky podle něj začnou v závislosti na počasí, silničáři tak s nimi nejspíš začnou po skončení zimy. Podle ŘSD vybrané mosty provoz neohrožují.

Harmonogram kontrol byl podle ŘSD rozdělen do tří základních skupin mostů podle jejich typu, stavebního stavu a výsledků běžných prohlídek. Nejproblematičtější jsou mosty postavené z tzv. předpjatého betonu. Tento typ konstrukcí byl využívaný zejména v 60. až 80. letech. Do betonové konstrukce jsou obvykle vkládána ocelová lana, která mají pomoci pevnosti betonu v tahu. V případě prosakování vody do přepínacích kanálků však může použitá ocel korodovat a tím se celá konstrukce oslabí.

Konstrukce z předpjatého betonu byla použita i v případě dálničního mostu v italském Janově, který se loni v létě zřítil. Z výšky asi 45 metrů při tom spadly na tři desítky aut, včetně českého kamionu, jehož řidič nehodu přežil. Při neštěstí zemřelo 43 lidí.

Nedávné zkušenosti se zřícením mostu má i Česko. Předloni v Praze spadla Trojská lávka, při neštěstí byli zraněni čtyři lidé. Příčina pádu stále není známa, případ šetří policie.

Silničáři loni evidovali šest mostů, které byly v havarijním stavu. Ty byly podle ŘSD zabezpečeny, případně opravovány. Nejstarší mosty jsou na dálnici D1, které jsou však podle ministerstva dopravy postupně opravovány během celkové rekonstrukce dálnice. Téměř stovka havarijních mostů je na silnicích II. a III. třídy, které mají ve správě kraje.

Kromě mimořádných kontrol ŘSD ověřuje stav dálničních mostů jednou až dvakrát ročně podle stavu stavby. Stav mostů je hodnocen na základě stavu nosné konstrukce a spodní stavby v sedmi stupních.