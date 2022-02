Silničáři letos plánují desítky oprav dálnic i silnic

Praha - Desítky oprav úseků dálnic a silnic letos čekají na tuzemské řidiče. Největší z nich bude oprava skoro pěti kilometrů vozovky na D1, kromě toho jsou plánovány práce na dalších částech páteřní dálnice i dalších dálnicích či silnicích v Česku. Některé si vyžádají i uzavírky. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Přesné náklady na opravy zatím vyčíslené nejsou. Opravy silnic nižších tříd chystají i kraje, letos by od státu na ně měly dostat opět čtyři miliardy korun.

Nejvýznamnější plánovanou opravou bude rekonstrukce vozovky na D1 mezi 16. a 21. kilometrem. ŘSD podle mluvčího Jana Studeckého předpokládá zahájení stavby v polovině roku. Zhotovitel by měl opravit oba dálniční pásy, jeden letos, druhý v příštím roce. O vítězi by ze 70 procent měla rozhodnout cena, ze 30 procent pak délka oprav. Silničáři počítají s tím, že během stavby budou moci řidiči využívat stále tři jízdní pruhy pro každý směr. Opravy by podle odhadů měly vyjít na více než 400 milionů korun.

Na D1 jsou letos plánovány i další opravy, teprve loni na podzim přitom po devíti letech skončila kompletní rekonstrukce 160 kilometrů dálnice mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou u Brna, která byla doprovázená řadou velkých omezení. Letošní opravy jsou ovšem plánovány mimo tento úsek.

Na více než 400 milionů korun nejspíš vyjdou také opravy mezi 296. až 341. kilometrem, povrch se bude během roku opravovat také mezi 229. až 254. kilometrem. Kromě toho je v plánu na páteřní dálnici několik oprav mostů, včetně mostu Šmejkalka, kde ŘSD loni zahájilo tendr za 1,4 miliardy korun. Omezení na dálnici budou pokračovat i u Brna, kde letos začne rozšiřování na šest pruhů okolo jihomoravské metropole. Práce potrvají několik let.

Opravy se nevyhnou ani částí ostatních dálnic. Například na jihočeské D3 se bude přes léto opravovat povrch mezi 62. až 70 kilometrem, na D4 jsou plánovány práce na povrchu a odvodnění mezi Mníškem pod Brny až ke Kytínu, na D5 je pak hlavně přes léto plánováno hned několik akcí, ve kterých se silničáři zaměří na opravy povrchu. Další větší opravy se uskuteční také na D6, D10, D11 nebo D35. Řadu oprav, někdy i s uzavírkami, plánuje ŘSD i na silnicích první třídy.

Většina plánovaných akcí se zaměří na opravy a sanace poškozené vozovky, odvodnění a dalších konstrukcí dálnic a silnic. Opravena bude také řada mostů. Většina připravovaných projektů je zatím v přípravě, některé naopak budou pokračovat z loňska.

Desítky oprav plánují i kraje na silnicích druhé a třetí třídy, ve správě jich mají kolem 49.000 kilometrů. Letos stát plánuje krajům na opravy těchto silnic přispět čtyři miliardy korun, stejnou částku měly kraje k dispozici i loni, další dvě miliardy korun pak dostaly z evropských fondů. Podle krajů jsou ovšem peníze na opravy dlouhodobě nedostatečné. Podle předsedy Asociace krajů ČR Martina Kuby (ODS) chce vláda příští rok poslat o dvě miliardy korun víc.

Podle plánů ŘSD, které loni na podzim prezentoval šéf organizace Radek Mátl, by na opravy a údržbu dálnic a silnic první třídy v Česku mělo v příštích deseti letech jít až 160 miliard korun. Plánovány jsou například kontinuální opravy dálnic D5 a D8. Zhruba dvě pětiny peněz určených na opravy a údržbu půjde na dálnice, zbylá část na silnice první třídy. Velká část peněz určených na opravy by měla jít z evropských fondů. ŘSD chce zároveň více investovat do své techniky.