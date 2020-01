Silničáři letos chtějí zahájit 37 tendrů za více než 37,6 mld. Kč

Praha - Silničáři letos zahájí 37 tendrů na velké stavby či rekonstrukce dálnic a silnic první třídy za více než 37,6 miliardy korun. Zprovozněno by mělo být 15 staveb o celkové délce 73,5 kilometru. Oznámil to dnes na twitteru generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Z dokončených staveb bude 21 kilometrů nových dálnic, loni to bylo 34 kilometrů.

Právě stavbu dálnic zařadil mezi své hlavní priority nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). ŘSD bude letos hospodařit s rozpočtem přes 50 miliard korun, což je zhruba o pět miliard více než loni. Peníze jsou vedle nových staveb určeny na opravy a údržbu dálnic a silnic.

U nově zprovozněných kilometrů nových dálnic, které stát pro letošní rok plánuje, jde o dvě trasy karlovarské D6, konkrétně Nové Strašecí-Řevničov a obchvat Řevničova, a dále úsek na dálnici D48 u Frýdku-Místku mezi Rybím a Rychalticemi. Dokončena by měla být také oprava tří úseků D1 a 24 kilometrů obchvatů měst.

Nyní je v Česku rozestavěno kolem 260 kilometrů silničních staveb, z toho nových dálnic je přes 138 kilometrů. Letos by podle Mátla mělo být zahájeno dalších 36 staveb s celkovou délkou 145 kilometrů. Jejich souhrnná hodnota je kolem 43,3 miliardy korun. Z velkých staveb by v příštích dvou letech by měla pokračovat stavba dálniční sítě zejména na jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7, královéhradecké D11, frýdecko-místecké D48 nebo obchvat Otrokovic na D55.

Vláda je dlouhodobě kritizována kvůli pomalé výstavbě dálnic. Problémem je především dlouhá příprava, která často trvá až 13 let. Například v Německu je to podle odborníků kolem osmi let. Tempo výstavby by měla zrychlit novela liniového zákona zjednodušením povolování staveb. Příprava by se tak podle ministerstva mohla zkrátit až o třetinu. Další zrychlení by měl zajistit nový stavební zákon.

Česko, kde je kolem 1306 kilometrů dálnic, výrazně zaostává ve výstavbě dálnic i za partnery z V4 Polskem či Maďarskem, jejichž tempo stavby v posledních 20 letech je téměř pětkrát rychlejší. Maďarsko má kolem 1900 kilometrů, Polsko zhruba 1700 kilometrů dálnic a dalších 2500 kilometrů rychlostních silnic. Ze států V4 má Slovensko přibližně 484 kilometrů.