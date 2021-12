Silničáři dnes otevřou nových 22 km dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře

Hradec Králové - Ředitelství silnic a dálnic ČR dnes před polednem oficiálně otevře 22 kilometrů dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře. Nový úsek dálnice odvede dopravu z tranzitní silnice první třídy číslo 33 z Hradce Králové směrem na Náchod a Polsko, která patří k nejvytíženějším v Královéhradeckém kraji a její kapacita je podle silničářů vyčerpána.

Kromě lepšího spojení k Náchodu a polským hranicím nová D11 zrychlí také cestu z Prahy do východních Krkonoš. Od konce dálnice to bude zhruba 22 kilometrů do Trutnova a dalších 25 kilometrů do Pece pod Sněžkou. Oproti dosavadnímu stavu se tato cesta zkrátí skoro o půl hodiny.

Stavba byla rozdělena na dva úseky z Hradce Králové do Smiřic a ze Smiřic do Jaroměře. Budování úseku do Jaroměře začalo v dubnu 2018, úsek z Hradce do Smiřic stavbaři zahájili v únoru 2019. Cena za oba úseky byla 4,2 miliardy korun bez DPH a šlo tak o největší současnou stavbu v Královéhradeckém kraji.

D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978. Od roku 2017 dálnice končila na jihozápadním okraji Hradce Králové. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se včetně nového úseku bude nyní jezdit po 113 kilometrech.

Na česko-polské hranici v Královci se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3. Poláci jsou se stavbu výrazně dál než česká strana, na silnici u hranic již pokládají asfalt.