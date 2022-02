Silně sněžit bude na horách i v pondělí, vítr bude mít v nárazech 70 km/hod

Praha - Silně sněžit má ve vyšších polohách České republiky také v pondělí. Na horách může ojediněle napadnout až půl metru sněhu, hrozí sněhové jazyky a závěje. Podobně jako dnes očekávají meteorologové kalamitní situaci a s tím spojené problémy v dopravě nebo energetice. Neustane ani silný vítr, který může mít v nárazech až 70 km/h. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Varování před vysokou sněhovou pokrývkou s vysokým stupněm nebezpečí prodloužili meteorologové pro oblasti od 800 metrů nad mořem v krajích Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Libereckém, Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském. Výstraha platí do pondělních 18:00. Na některých dalších níže položených místech platí varování s nízkým stupněm nebezpečí.

V průběhu 24 hodin by mělo napadnout deset až 30 centimetrů sněhu, na horách ojediněle i 50 centimetrů. "Očekává se sněhová kalamitní situace, velké komplikace v dopravě, energetice, průmyslu nebo zásobování," uvedli meteorologové. Mokrý sníh může lámat stromy nebo způsobit problémy na drátech elektrického vedení. Lidé by neměli vyjíždět autem, pokud to není nutné. Na horách je potřeba dodržovat pokyny Horské služby.

ČHMÚ zároveň z předchozí výstrahy před sněhem, kterou zveřejnil v sobotu, vyřadil některé regiony. Proti původním předpokladům tak dnes kalamita nehrozí v částech jižních Čech, například na Českobudějovicku. Silné sněžení by se mělo vyhnout také některým místům ve Zlínském kraji.

Výstraha před silným větrem platí pro většinu Česka do dnešní půlnoci a pak znovu od pondělních 09:00 do 21:00. V pondělí už by se ale silný vítr měl vyhnout Olomouckému, Moravskoslezskému a Zlínskému kraji. Ve zbytku ČR může vítr poškodit stromy a lesní porosty, menší škody mohou být také na budovách. Lidé by měli zajistit okna a dveře a upevnit volně položené předměty.