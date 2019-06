Silné bouřky zasáhly desítky míst na Moravě a Vysočině

Praha - Silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupy a nárazovým větrem večer a v noci zasáhly desítky míst na Moravě a na Vysočině. V několika obcích se valila voda a bahno z polí, menší potoky se rychle rozvodnily a voda zaplavila několik ulic, podjezdů, domů či sklepů. Hasiči v postižených obcích odčerpávali vodu, stavěli hráze, zasahovali u sesunutých svahů a odstraňovali popadané stromy.

Nejvážnější situace byla v Olomouckém kraji, kde evidovali hasiči víc než 140 výjezdů. Práci měli i ráno a dopoledne. Nejvíce bylo zasaženo Šumpersko, Prostějovsko a Přerovsko. V Pavlovicích u Kojetína na Přerovsku a v Lesnici na Šumpersku se kvůli vydatným dešťům sesunuly svahy, v Sudkově zaplavila voda místní kostel.

"Přímo v Šumperku hasiči vypomohli v nemocnici s odčerpáním vody ze suterénních prostor transfuzní stanice. Na Jesenické ulici zajelo vozidlo s řidičem do hluboké vody," uvedli hasiči. V Lesnici voda uvolnila větší část svahu a hrozilo, že zasype nedaleký dům, obyvatelé byli evakuováni a stav domu posoudí statik. Na Prostějovsku hasiči převážně čerpali vodu ze sklepů, budovali provizorní hráze a dováželi pytle s pískem. Problémy se vyskytly i na železnici, hasiči odstraňovali stromy a odčerpávali zatopené podjezdy. Zhruba dvě desítky výjezdů zaznamenali hasiči na Přerovsku, a to nejvíce v Kojetíně a jeho okolí.

Kvůli bouřkám v Jihomoravském kraji vyjížděli hasiči zatím k 46 zásahům. Nejhorší situace byla ve Ivanovicích na Hané v místní části Chvalkovice, kde se vylil potok do ulic a voda zaplavila několik desítek budov, hlavně sklepů. Škody také nadělaly velké kroupy.

"Během chvilky spadlo 130 milimetrů srážek, podepsalo se to v Ivanovicích i Chvalkovicích, tam asi více, vylilo se to směrem do vesnice. Lidi to tady mají zaskládané pytli. Ve Chvalkovicích to bylo minimálně dvacet zatopených objektů, v Ivanovicích se čerpala voda například ze sklepů z bytovek," řekl ČTK starosta Ivanovic na Hané Vlastislav Drobílek. Večer navíc padaly i kroupy takřka velikosti pingpongového míčku.

Hasiči ve Zlínském kraji zasahovali do rána kvůli následkům bouřky u 31 událostí. Silné bouřky zasáhly zejména Kroměřížsko i Vsetínsko. Odstraňovali spadlé stromy, odčerpávali vodu ze zatopených sklepů.

Podobnou práci měli v noci i hasiči na Vysočině, kteří měli zhruba tři desítky výjezdů. V Humpolci na Pelhřimovsku napršelo zhruba hodinu po půlnoci přes 25 litrů na čtvereční metr. Bouřky zkomplikovaly i železniční dopravu. Mezi obcí Pohled a Žďárem nad Sázavou vlaky nabíraly od rána zpoždění. Provoz se musel přesunout jen na jednu ze dvou traťových kolejí, protože bouřka způsobila poruchu zabezpečovacího zařízení.

Dnes znovu teploty vystoupají k tropické třicítce. Ještě větší vedra budou panovat v sobotu, během dne ale na většině území znovu dorazí silné bouřky, po nichž se mírně ochladí.