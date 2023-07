Silná bouře si v Nizozemsku a Německu vyžádala dva mrtvé, narušila i dopravu

Amsterodam/Berlín - Nejméně dva mrtvé a dva zraněné si vyžádala nezvykle silná letní bouře, která dnes zasáhla Nizozemsko a části Německa. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž vichr dosahující síly orkánu v Nizozemsku výrazně narušil leteckou a železniční dopravu.

V nizozemském městě Haarlem přišla o život žena, na jejíž auto při bouři spadl strom. Při podobných incidentech v Amsterodamu utrpěli zranění další dva lidé. V německém okrese Emsland zahynula chodkyně, když ji při venčení psa zasáhl padající strom.

Amsterodamské letiště Schiphol zrušilo na 400 letů. Na severu Nizozemska byla zastavena vlaková doprava, nevyjely ani vlaky Eurostar z Amsterodamu do Londýna a vysokorychlostní spoje do německého Kolína nad Rýnem a Hamburku. Některé nizozemské dálnice byly uzavřeny kvůli padajícím stromům a převráceným kamionům.

Ve čtyřech provinciích vydal nizozemský meteorologický ústav červený, tedy nejvyšší stupeň varování před bouří. Úřady vyzvaly občany, aby, pokud možno, nevycházeli z domů. Po přechodu živlu přes nizozemské území meteorologové stupeň varování snížili.

Dnešní bouře, pojmenovaná Poly, byla v Nizozemsku podle meteorologického ústavu nejsilnější od ledna 2018. Při jednom z poryvů rychlost větru na nizozemském pobřeží západně od Amsterodamu přesáhla 145 kilometrů v hodině. Nizozemská média ukázala záběry vyvrácených stromů a trosek na ulicích v Amsterodamu, Haagu a Haarlemu.

V německé spolkové zemi Dolní Sasko některé školy kvůli bouři preventivně zrušily vyučování, v Hamburku byly uzavřeny některé hřbitovy, informovala agentura DPA. Německé úřady vyzvaly, aby řidiči v ohrožených oblastech na severu země nevyjížděli, pokud to není nezbytně nutné. Se zdrženími je nutno podle úřadů počítat i na železnici, komplikace hlásí i trajektová doprava.

Německá meteorologická služba varovala před nepříznivým počasím v částech spolkových zemí Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko a Hamburk. Meteorologové uvedli, že na německé pobřeží Severního moře bouře přinesla vichr dosahující v nárazech rychlosti 130 kilometrů v hodině. "To je na letní bouři skutečně extrémní," uvedla meteorologická služba. V noci na čtvrtek by měl vichr postupně zeslábnout.

Meteorologové žádají občany, aby před příchodem větru zajistili předměty, které by mohly uletět. Bouřky, lijáky a silný vítr mohou zasáhnout i jižnější části Německa, sdělili.

Amsterodamské letiště zrušilo 300 letů, včetně spojů s Prahou

Amsterodamské letiště Schiphol dnes ráno zrušilo asi 300 letů. Důvodem je silný vítr, který vedle letecké dopravy narušil i tu železniční. Úřady vyzvaly lidi, aby zůstali doma, informovala nizozemská tisková agentura ANP. Rušení letů se dotklo i spojů mezi Amsterodamem a Prahou.

Letiště v úterý varovalo, že zruší mezi 09:00 a 11:00 SELČ veškeré odlety a přílety kvůli očekávané kombinaci silných poryvů větru, deště a špatné viditelnosti. Později upozornění aktualizovalo a uvedlo, že letecký provoz bude omezen až do 15:00 SELČ a že je nutné počítat s rušením nebo zpožděním všech letů, tedy jak příletů, tak odletů.

Podle internetových stránek pražského letiště byly dnes dopoledne zrušeny dva páry spojů. Jedním byl let společnosti KLM s příletem z Amsterodamu v 08:10 a s odletem do Amsterodamu v 08:40. Druhým pak let společnosti easyJet, který měl do Prahy přiletět v 8:35 a odletět v 9:05.

Kvůli počasí také železniční společnost NS zastavila veškerou vlakovou dopravu na severu Nizozemska.

Při západním větru, který má nyní foukat, mohou letadla obvykle přistávat na drahách Oostbaan a Buitenveldertbaan. Očekávaná kombinace silných poryvů větru, deště a špatné viditelnosti ale znamená, že přistání na Oostbaan nebude z bezpečnostních důvodů možné. Dráha Buitenveldertbaan je v údržbě.