Praha - Nový trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý zařadil do své první nominace i záložníka Davida Pavelku a obránce Lukáše Hejdu a Ondřeje Čelůstku, kteří se vracejí po delší době.

Oproti poslednímu výběru svého předchůdce Karla Jarolíma udělal Šilhavý několik změn. Vracejí se také Matěj Vydra, Josef Šural a Bořek Dočkal, kvůli zranění vypadli Jan Kopic, Jan Sýkora a Tomáš Kalas. Mimo zůstali Ondřej Petrák, Tomáš Hořava, Vladimír Coufal a Jan Bořil.

Národní tým si premiéru pod Šilhavým odbude 13. října v Trnavě proti Slovensku v Lize národů. O tři dny později se představí v Charkově proti Ukrajině.

"Byli jsme hodně pilní, rozjeli jsme se za kluky z Německa, Turecka, Itálie, s některými jsme mluvili osobně, s jinými telefonicky. Mluvil jsem i s trenéry Sparty, Plzně, Slavie, Jablonce. Informací jsme nasbírali hodně a snažili jsme se vybrat to nejlepší. Potěšující je, že hráči mají chuť reprezentovat," řekl Šilhavý na dnešní tiskové konferenci.

Ještě dva hráče plánuje nominovat dodatečně, a to pravděpodobně stopera a krajního záložníka. "Uvidíme, variant je více. Někdo hraje ještě před nominací dva zápasy, tak uvidíme, jak se to vyvine," řekl Šilhavý.

Mezi náhradníky na stopera jsou Václav Jemelka z Olomouce, Ondřej Kúdela ze Slavie, Patrizio Stronati z Ostravy a také bývalý kapitán reprezentace Tomáš Sivok z izraelského Maccabi Petah Tikva.

"S Tomášem Sivokem jsem mluvil a byl překvapený a potěšený. Neukončil reprezentační kariéru a domluvili jsme se, že pokud bude třeba, rád přijede," prohlásil Šilhavý. Uvažoval i o Romanu Hubníkovi z Plzně, ten ale zpět do reprezentace nechce.

Povolal ale Hubníkova kolegu z obrany Plzně Hejdu, který za národní tým nastoupil jen jednou v červnu 2014 proti Rakousku. Od té doby byl pouze mezi náhradníky. "Hraje v Lize mistrů, a i když se vrací po zranění, tak je to kvalitní hráč a stoper pro reprezentaci," míní Šilhavý.

Po dvou letech se vrací defenzivní záložník Pavelka, kterého Šilhavý dobře zná ze společného působení v Liberci. "Poznal jsme ho jako skvělého kluka a hráče. Je to typ válečníka, které mám rád. A hraje v Turecku pravidelně. To byla jasná volba," řekl Šilhavý.

Při zranění Kopice trápí národní tým i pravý kraj zálohy, kde by mohli nastoupit útočníci Patrik Schick, Matěj Vydra a Josef Šural. Šilhavý by ale mohl ještě nominovat i někoho z náhradníků, kde jsou na tento post Lukáš Masopust, Jiří Skalák či Ladislav Krejčí.

"Kalas s Kopicem byli stabilní hráči a s nimi jsme počítali. Na kraji může alternovat útočník, možností je víc. Masopust v Jablonci ukazuje dobrou formu a je to typické křídlo. Začal hrávat i Láďa Krejčí, i když hraje v klubu spíše halfbeka v systému 3-5-2 a směrem dozadu se s tím trochu trápí. Ale potěšitelné je, že zase hraje," dodal Šilhavý.

Nominace české fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů na Slovensku (13. října 15:00 v Trnavě) a na Ukrajině (16. října 20:45 v Charkově):

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Tomáš Vaclík FC Sevilla 21 0 Tomáš Koubek Rennes 9 0 Jiří Pavlenka Brémy 6 0 Obránci Theodor Gebre Selassie Brémy 48 3 Jakub Brabec Rizespor 11 0 Pavel Kadeřábek Hoffenheim 33 3 Ondřej Čelůstka Antalyaspor 4 1 Radim Řezník Plzeň 2 0 Lukáš Hejda Plzeň 1 0 Filip Novák Trabzonspor 15 1 Záložníci David Pavelka Kasimpasa 14 0 Antonín Barák Udine 11 5 Bořek Dočkal Philadelphia 35 6 Jaromír Zmrhal Slavia Praha 10 1 Jakub Jankto Sampdoria Janov 13 1 Josef Hušbauer Slavia Praha 18 1 Tomáš Souček Slavia Praha 13 2 Josef Šural Sparta Praha 19 1 Útočníci Michael Krmenčík Plzeň 17 7 Patrik Schick AS Řím 10 3 Matěj Vydra Burnley 20 5

Šilhavý přemýšlel o nominaci Plašila s Hubníkem

Nový trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý před první nominací uvažoval o povolání Jaroslava Plašila z Bordeaux a stopera Romana Hubníka z Plzně, kteří už v národním týmu skončili. Z nápadu nakonec sešlo a ve výběru pro zápasy Ligy národů proti Slovensku a Ukrajině se jako náhradník objevil pouze jiný veterán stoper Tomáš Sivok z Maccabi Petah Tikva.

Šestatřicetiletý Plašil s čtyřiatřicetiletým Hubníkem skončili v národním týmu před dvěma lety po mistrovství Evropy, zatímco pětatřicetiletý Sivok si naposledy za reprezentaci zahrál loni v létě v Norsku. "Honily se mi v hlavě myšlenky, jestli někoho takového vzít," řekl Šilhavý na dnešní tiskové konferenci na Plašilovu adresu.

"Dali bychom ho tam jako lídra, aby to dočasně posunul, ale pak jsme to zavrhli. Připravujeme tým na mistrovství Evropy za dva roky a podle toho jsme nakonec nominaci zvolili," uvedl Šilhavý, který se nakonec domluvil se Sivokem, že v případě potřeby by tuto roli vzal on.

"S Tomášem jsem mluvil několikrát a byl překvapený a potěšený," řekl Šilhavý. "Říkal jsem mu, že je mezi náhradníky, tak jsem se ptal, jestli neukončil reprezentační kariéru, ale řekl, že ne. Tak jsme se dohodli, že když bude potřeba, tak ho povoláme," dodal.

Šilhavý zkusil přemluvit také Hubníka, aby spolu s Lukášem Hejdou využil sehranou stoperskou dvojici z Plzně. "Volba, že by mohli hrát spolu a přinesli do reprezentace souhru z klubu, nám nevyšla. Roman se vzdal reprezentace a teď mi oznámil, že kvůli rodině už z časových důvodů nechce," prohlásil Šilhavý.

Lídry by podle trenéra měli být například Bořek Dočkal nebo Vladimír Darida, až se vrátí po zranění. "Lídra typu Pavla Nedvěda nemáme, ale vůdčí typy v mužstvu jsou - Pavel Kadeřábek, Theo Gebre Selassie nebo Vladimír Darida," uvedl Šilhavý.

Právě Dočkal se vrací po problémech s kotníkem, zatímco Darida teprve doléčil dlouhodobé zranění kolena. "S Dočkalem jsem mluvil asi třikrát. Teď odehrál celý zápas a dává se dohromady, takže když to tak půjde dál, měl by přijet v plné síle," řekl Šilhavý na adresu záložníka Philadelphie.

"S Daridou jsem mluvil včera a dnes bude hrát šedesát minut za juniorku," konstatoval. "Ale u něj je to složité, protože rekonvalescence byla dlouhá. Takže jsme si řekli, že uvidíme a ještě si zavoláme," dodal.