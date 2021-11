Šilhavý očima tlačil, aby Matthäus Česku při losu přisoudil Švédy a ne giganty

Praha - Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý připustil, že se při losu březnového play off o mistrovství světa hodně toužil vyhnout "pavouku" C, v němž byli dva nasazení favorité Itálie a Portugalsko. Když jeho svěřencům zbývala poslední šance na to, aby se nedostali k papírově nejsilnějším soupeřům, tlačil očima, aby bývalý německý reprezentant Lothar Matthäus vytáhl míček s českým týmem. Reprezentanti v semifinále změří síly venku se Švédskem a Šilhavý očekává vyrovnaný souboj.

"Myslím, že po tu dobu, než Matthäus míček otevřel, jsme to všichni tlačili, aby tam bylo 'Czech Republic', a byli jsme to právě my. Tím neříkám, že je to jasná výhra, ale určitě jsme nechtěli být v té poslední skupině," řekl Šilhavý ve videu od FAČR.

"Myslím, že každý vnímá, že Itálie a Portugalsko jsou giganti. Myslím, že v baráži být neměli a oni si to také nemysleli, že to tak dopadne. Nakonec tam ale spadli a představa, že bychom byli v tomto pavouku, by byla frustrující, protože jsou velcí favorité. Jsme rádi, že los dopadl takto," doplnil český trenér.

Vzhledem k tomu, že reprezentanti nebyli nasazení, nastoupí v semifinále proti Švédsku venku. V případě postupu narazí na lepšího z dvojice Rusko - Polsko a i tentokrát by hráli na soupeřově hřišti.

"Švédsko je samozřejmě těžký soupeř stejně jako všechny ostatní týmy, které byly v osudí. Myslím, že všechny poslední zápasy, které jsme se Švédy hráli, byly všechny vyrovnané. K dispozici nebudou mít Ibrahimovice kvůli karetnímu trestu, to je dobrá informace. Je potřeba se na zápas co nejlépe připravit, budeme nyní sbírat všechny dostupné informace a v březnu se rozhodne," uvedl Šilhavý.

"Hodnotit soupeře pro finále je předčasné. Oba soupeři jsou taky vyrovnaní a podobně silní. V Polsku jsme před třemi lety hráli a vyhráli jsme tam 1:0. Bylo tam mistrovství Evropy. Je to kousek pro fanoušky, asi by to byla případně lepší varianta," doplnil Šilhavý.

Věří, že v březnu bude mít k dispozici všechny opory. "Říkal jsem to už několikrát. Bude to důležité, aby naši hráči byli zdraví, v dobré sportovní formě a měli jsme k dispozici ten nejsilnější možný tým," poznamenal Šilhavý, jehož svěřenci skončili v kvalifikační skupině až třetí a do play off se dostali z Ligy národů.

Realizační tým se v týdnu sešel s vedením FAČR, jejíž předseda Petr Fousek bezprostředně po kvalifikaci vyjádřil nespokojenost s třetím místem ve skupině. "Naší společnou ambicí musí být vždy postup na každý závěrečný turnaj, ať už mistrovství Evropy nebo světa. V právě skončené kvalifikační skupině jsem proto chtěl usilovat minimálně o druhé místo, které mohlo v baráži zajistit umístění mezi nasazenými týmy. Ale i v této komplikovanější situaci je každopádně naším cílem postup. Celá asociace se bude koncentrovat na to, aby reprezentace měla v březnových zápasech ty nejlepší podmínky a aby uspěla," řekl Fousek.

"Pro postup na mistrovství světa uděláme všechno. Zejména věřím, že budeme mít k dispozici všechny klíčové hráče, kteří nám na podzim často chyběli. Do baráže půjdeme s tím, že chceme po mnoha letech na světový šampionát postoupit," doplnil Šilhavý, který má u národního týmu smlouvu do červnových zápasů Ligy národů. Kontrakt se automaticky prodlouží až do skončení mistrovství světa v Kataru, pokud mužstvo na turnaj projde.