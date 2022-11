Šilhavý: Letošek nemůžeme hodnotit pozitivně, ale herně jsme většinou nepropadli

Gaziantep (Turecko) - Přestože čeští fotbalisté za sebou mají výsledkově nejhorší rok v samostatné historii, podle trenéra Jaroslava Šilhavého ve většině zápasů herně nepropadli. Reprezentačního kouče nejvíc mrzí, že jeho svěřenci v březnu neuspěli v baráži o mistrovství světa v Kataru. Kalendářní rok zakončil národní celek porážkou 1:2 v přípravě v Turecku.

Česká reprezentace v 10 letošních zápasech zapsala jen dvě vítězství, stejný počet remíz a šest porážek. V březnu v semifinále play off o mistrovství světa reprezentanti prohráli ve Švédsku 0:1 po prodloužení a poté v konkurenci favoritů Portugalska, Španělska a Švýcarska sestoupili z elitní skupiny A Ligy národů.

"Pozitivně to určitě hodnotit nemůžeme. Nejsmutnější jsme byli, že jsme neudělali baráž o mistrovství světa. To nás mrzí dodnes a ještě nějakou dobu mrzet bude. V tom zápase jsme herně nepropadli, byť je to málo k tomu, abychom se tím obhajovali," řekl Šilhavý na tiskové konferenci po prohře v Turecku.

"Potom ty zápasy v nejvyšší skupině Ligy národů, to je jako Liga mistrů těch zemí. Už to, že jsme se do té společnosti dostali, byl velký úspěch. Soupeři byli těžcí. Možná to špatné skóre trochu zkresluje to hodnocení. Ale bereme to, statistika je neúprosná. Myslím ale, že herně jsme nepropadli, tam bych hledal plusy," doplnil Šilhavý.

Jeho svěřenci v rozlučce s kalendářním rokem nenavázali na středeční domácí vítězství 5:0 v přípravě nad Faerskými ostrovy a v Turecku o gól prohráli. "Soupeř byl daleko produktivnější než my. Ty branky jsme jim v podstatě připravili sami, soupeř trestal naše chyby. I když jsme bojovali o remízu, nepodařilo se nám to," litoval Šilhavý.

Při listopadovém srazu mu z různých důvodů scházelo téměř 30 hráčů a šanci dostali i nováčci. Útočník Mojmír Chytil se proti Faeřanům při debutu blýskl hattrickem. "Hlavně v domácím zápase nás ti nováčci potěšili. Dnes se tam dostali v průběhu a taky určitě nezklamali. Viděli, že to bylo těžší. Je to pro ně velká zkušenost. Záleží, jak budou pokračovat. Opakované výkony doma v lize je sem mohou vynést," podotkl Šilhavý.

Elitní české kluby pro listopadový sraz nepustily své hráče. Slavia ale nakonec uvolnila pro švédskou reprezentaci stopera Aihama Ousoua, který by se po zranění nedostal do nominace na páteční zápas domácího poháru v Karviné. "Samozřejmě chápu, že Slavia chce uspět v MOL Cupu. Když jsme se však dozvěděli, že uvolnila Ousoua do Švédska, byli jsme překvapeni," řekl ČT sport Šilhavý.

Už se těší na mistrovství světa. "Sledovat to budu, to je jasné. Že bych si ale vybral jedno mužstvo, to teď nemám. Jsem zvědavý, jak do toho týmy vlétnou. Přece jen je to nezvyk hrát mistrovství v zimě, v podstatě v půlce soutěží hned po týdnu jedou týmy na mistrovství. Do toho klimatické podmínky, to vše bude asi ovlivňovat kvalitu. Co se týče trendů, jsem zvědavý, co jde ještě posunout dál nebo upevnit," dodal Šilhavý. Jeho svěřence čeká v březnu start kvalifikace o mistrovství Evropy.