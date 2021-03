Šilhavý: Jsem na mužstvo hrdý, myslím, že jdeme správným směrem

Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý byl hrdý na to, jaký výkon dokázali čeští fotbalisté podat v druhém utkání kvalifikace mistrovství světa proti favorizované Belgii. Pochvaloval si, že jeho svěřenci drželi drtivou většinu času s lídrem žebříčku reprezentací FIFA krok a dokonce měli v závěru blíže k vítězství. Remízu 1:1 s bronzovým medailistou z posledního světového šampionátu ale kouč bral. Je přesvědčen, že národní týmjde správným směrem.

"Jsem pokorný. I když v tom závěru jsme se nesmířili s remízou, byť si jí hodně vážíme. Měli jsme tam šance a tak silný soupeř jako Belgie se obával o bodík. Jsem na mužstvo hrdý, jak to kluci zvládli a jak jsme se prezentovali. Byli jsme vyrovnaným a někdy i lepším týmem než takovýhle soupeř," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

"Myslím, že zápas se lidem musel líbit.Takhle těžkého soupeře jsme se nezalekli a hráli jsme s ním otevřenou hru. Byli jsme hodně aktivní. Chceme tímto způsobem hrát. Kluci to tak chtějí, jsou spokojení, když hrají dopředu, dostávají se do šancí," doplnil Šilhavý.

Jeho svěřenci po dvou zápasech kvalifikační skupiny mají čtyři body a o skóre vedou tabulku. Ve středu v úvodním duelu na neutrální půdě porazili Estonsko 6:2. V úterý zakončí březnový blok utkáním ve Walesu. Přímo na šampionát do Kataru projde jen vítěz skupiny.

"Máme za sebou teprve dva zápasy, je ještě strašně brzy něco soudit. Teď se radujeme z výkonu i výsledku. Belgie je strašně silný tým. Pořád je ve hře ještě šest zápasů, takže to nikterak nepřeceňujeme. Ale jsme rádi, že výkon, který kluci předvádějí, jde nahoru," uvedl Šilhavý.

"Věřím, že se to i lidem líbí, že hrajeme dobře, chceme být aktivní. Že jsou šance, góly. Myslím, že jdeme správným směrem a věřím, že to takhle udržíme. Půjdeme krok za krokem. Teď bude Wales, potom Euro. Konec světové kvalifikace je ještě daleko," dodal Šilhavý, který poprvé v roli hlavního trenéra reprezentace s týmem remizoval.

Jeho mužstvo dokázalo v Edenu znovu překvapit favorita, předloni v evropské kvalifikaci porazilo Anglii 2:1. "Myslím, že dnešní výkon byl ještě o něco lepší a kvalitnější. Na gólové šanci jsme nad Belgií vyhráli. Ale nechci to zase moc zakřiknout, je to jeden krůček na naší cestě. Musíme chtít pořád víc a víc, abychom se tam někde výš usadili. Ty výkony musí být opakované. Za tři dny hrajeme ve Walesu, to bude zase zápas, který nám ukáže, kde jsme," řekl Šilhavý.

Proti Belgii kouč možná trochu překvapivě nasadil ve středu zálohy méně zkušeného Tomáše Holeše. "Rozhodovali jsme se mezi ním a Davidem Pavelkou. Je to silový hráč, navíc ve Slavii teď hraje podobné zápasy v pohárech. To rozhodlo pro něj. Tomáš dnes odehrál výborný zápas. Co jsme od něj chtěli, to splnil," pochvaloval si Šilhavý.