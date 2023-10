Šilhavý cítí tlak, ale věří, že mužstvo znovu dokáže zabrat, když mu teče do bot

Tirana - Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý připustil, že před čtvrtečním klíčovým utkáním kvalifikace mistrovství Evropy v Albánii cítí tlak. Jeho svěřenci si po domácí remíze 1:1 v zářijovém vzájemném duelu zkomplikovali boj o postup na šampionát v příštím roce, jednašedesátiletý kouč ale věří, že potvrdí, že dokážou zabrat, když jim teče do bot. Na tiskové konferenci v Tiraně také uvedl, že s nerozhodným výsledkem nekalkuluje a mužstvo bude hrát na vítězství.

"Samozřejmě je to zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, kam chceme. Je to náš cíl se tam dostat. Pro nás je ten zápas hodně důležitý. Tlak samozřejmě vnímáme, ale myslím, že to je normální," uvedl Šilhavý.

Jeho tým po polovině kvalifikace ztrácí z druhého místa skupiny dva body na Albánii, která odehrála o utkání více. Třetí Moldavsko má stejně bodů jako český celek a čtvrté Polsko o dva méně. Na šampionát do Německa projdou první dva celky z každé skupiny. Češi odehráli o zápas méně než zbylí soupeři.

"Máme to i v motivační složce na zítra, že Češi jako takoví, nejen my, když týmu teče do bot, dokážou zabrat a utkání zvládnout. Věřím tomu, že se nám to podaří i zítra. Vnímám, že soupeř je kvalitní a to nadšení je tady cítit ze všech stran. Mají velkou šanci (na postup). Ale já věřím, že naši hráči jsou na tom obdobně," prohlásil Šilhavý.

Pro jeho svěřence by nemusela být špatná ani remíza, s ní však kouč nekalkuluje. "Tým je odhodlaný a nastavený na vítězství. Kdyby remíza vedla k tomu, že postoupíme na Euro, tak by stačila. Ale takhle nechceme přemýšlet. Do konce ještě máme čtyři zápasy, po zítřku tři. Ještě je dostatek bodů. Teď přemýšlíme jen o zítřejším zápase a v něm jednoznačně chceme zvítězit," řekl.

Vzhledem k tomu, že Albánce požene vyprodaný stadion v Tiraně pro 22.500 diváků, očekává těžší zápas než před měsícem v Edenu. "Všichni jsme věřili, že to doma zvládneme a měli jsme to zvládnout. Tady to bude ještě horší v tom, že fanoušci vytvoří Albáncům bouřlivé prostředí. To bude pro ně výhoda, to vše bude proti nám. Ale věřím, že máme dostatek zkušených hráčů, kteří jsou zvyklí hrát před takovým publikem," řekl Šilhavý.

Oproti zářijovému vzájemnému duelu bude muset udělat minimálně jednu vynucenou změnu, neboť z nominace vypadl zraněný záložník Alex Král. "Samozřejmě nějaké změny budou v sestavě, kterou už taky máme v hlavě. Věřím tomu, že předvedeme určitě lepší výkon než doma," podotkl Šilhavý.

Albánci, kteří naposledy doma porazili Polsko 2:0, jsou podle něj hodně nebezpeční. "Mají spoustu skvělých hráčů. Viděli jsme to v Praze, kde nám ukázali, že si přivezli sebevědomí ze soutěží, které hrají. Hodně z nich hraje italskou Serii A, navíc se jim uzdravila největší hvězda Broja. Jsou tam další útoční hráči. Uzuni, Asani, který dal nádherný gól proti Polsku. Pak tam přišel Daku a rozhodl. Určitě si na to budeme muset dávat pozor, vystupovat proti nim a nenechat je chodit blízko k brance," dodal Šilhavý.