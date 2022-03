Šilhavý bude mít po návratu z Walesu schůzku s vedením FAČR o budoucnosti u týmu

Cardiff - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý se po návratu do Prahy po úterním přípravném utkání ve Walesu sejde s vedením asociace a teprve poté se vyjádří ke své budoucnosti u týmu. Šedesátiletému kouči 31. července vyprší smlouva u národního mužstva a není jasné, zda bude po čtvrteční porážce 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off o mistrovství světa pokračovat. Ve Walesu plánuje dát šanci všem nominovaným hráčům.

Reprezentace po porážce ve Švédsku ztratila šanci na postup na mistrovství světa a nesplnila cíl. Šilhavého budoucnost u týmu je nejistá. "Po návratu máme schůzku s vedením a předsedou FAČR, tam se o tom pobavíme a pak se můžu vyjádřit. Něco v hlavě mám, ale teď bych to nechtěl říkat. Jednání rozhodne o tom, co a jak," citoval server iSport.cz Šilhavého z tiskové konference v Cardiffu.

Potěšilo ho, že se za něj po porážce ve Švédsku postavili zkušení hráči. "Vážím si toho. Důvěra musí být, aby mužstvo správně fungovalo. S kolegy jsem za to rád, nicméně konečné rozhodnutí padne na té schůzce, nechci nyní předbíhat," uvedl Šilhavý podle Sport.cz.

Připustil, že oklepat se po čtvrteční porážce není snadné. "Pořád je to obrovské zklamání. V každém z nás porážka zanechala hořkost, pachuť, každý to pořád máme v hlavě I fakt, že to bylo blízko. Ale život jde dál. Máme další zápas a soustředíme se na Wales. Věřím, že i ti, kteří ve Švédsku nenastoupili, se budou chtít ukázat a najdou v sobě dost síly na to, abychom se tady předvedli v co nejlepším světle," citoval Šilhavého iDNES.cz.

Plánuje výrazně promíchat sestavu a dát šanci všem hráčům, kteří jsou na březnovém reprezentačním srazu. V brance začne dvojka Jindřich Staněk. "Máme v plánu, že se na hřiště dostanou všichni hráči z nominace, až na post brankáře. To se ještě rozhodujeme, jak to nakonec uděláme," poznamenal Šilhavý.

Nadcházející soupeři se utkali v uplynulé kvalifikační skupině a Wales si připsal domácí výhru 1:0 a remízu 2:2 v Praze. Ostrované díky tomu skončili před týmem Šilhavého na druhém místě tabulky. Wales ve čtvrtek zvítězil v semifinále play off nad Rakouskem 2:1.

"Domácí jsou v jiném rozpoložení, semifinále baráže vyhráli a postoupili. Čekáme, že proti nám půjdou s chutí. A že jsme je neporazili? Oba ty zápasy byly vyrovnané. Hlavně tady ve Walesu jsme měli uhrát lepší výsledek, v určitých pasážích jsme byli i lepší, ale střelecky nám to nevyšlo. K tomu vyloučení Patrika Schicka. Každý zápas je jiný, snad předvedeme kvalitní výkon a povede to k dobrému výsledku," přál si Šilhavý.