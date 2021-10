Šilhavý: Boj o druhé místo ještě nevzdáváme, ale Wales je ve výhodě

Praha - Přestože čeští fotbalisté v klíčovém utkání kvalifikace mistrovství světa doma jen remizovali s Walesem 2:2, podle trenéra Jaroslava Šilhavého ještě boj o druhé místo ve skupině nevzdávají. Kouč však připustil, že ve výhodě je nyní ostrovní soupeř. Šilhavý nebyl s výkonem příliš spokojený a nelíbila se mu ani hra středních záložníků. Vzhledem k absencím zřejmě bude muset na pondělní utkání s Běloruskem někoho dodatečně povolat.

Český celek po remíze zůstal před závěrečnými dvěma duely v tabulce druhý, ale Velšané mají stejně bodů a navíc utkání k dobru. Přímý postup na šampionát v příštím roce si zajistí jen vítězové skupin. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

"Pořád jsme na druhém místě, nicméně soupeř má zápas navíc. Ale zase hraje s Belgií, což je silný soupeř. Takže ještě nevzdáváme boj o druhé místo, může se stát cokoliv. My máme dva zápasy, venku Bělorusko a doma s Estonskem, oba dva budeme chtít vyhrát. Nemáme to ale ve svých rukách, Wales je ve výhodě," řekl na on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho svěřenci v Edenu otočili stav, ale v 69. minutě zařídil remízu Daniel James. "Z pohledu postavení v tabulce jsme chtěli vyhrát, ale musím pochválit soupeř, který hrál velmi dobře. Ten bod je asi spravedlivý. Soupeř byl velmi kvalitní, naopak my jsme se hlavně v prvním poločase hledali. Zdálo se mi, že kluci mají těžké nohy. Byli jsme nervózní, nebylo to úplně ideální. Nebylo to prostě ono," připustil Šilhavý.

Zápas příliš nevyšel středním záložníkům. "Alex Král teď přestupoval do West Hamu, čeká tam na šanci. Odehrál jedno velmi dobré utkání proti Manchesteru, tam se mi líbil. Dnes to nebylo ideální, středová řada nehrála dobře. Ani od Suka (Tomáše Součka) to nebylo ideální. Hlavně v první půli jsme nechávali hrozně prostoru," podotkl Šilhavý.

"Velšané byli pohyblivější, rychlejší, předvídali. Když jim to nešlo kombinačně, dokázali si pomoci dlouhou přihrávkou na útočníka. Byli jsme pod tlakem. Ale nebylo to jen otázkou středových hráčů, ani od dalších hráčů to dnes nebylo v obranné fázi ono," dodal bývalý kouč Liberce či pražské Slavie.

Připustil, že na týmu se podepisují absence některých hráčů. "Musíme měnit nominaci, zranění nás v těch zápasech limitují. Když si vzpomenu na zápas ve Walesu, podali jsme tam velmi kultivovaný výkon. Sice jsme prohráli, ale předvedli jsme se tam v dobrém světle. Měli jsme šance, pak jsme šli do deseti a prohráli jsme 0:1. Ale když je pak nominace skládaná z donominovaných hráčů, je to složité. Hráči jsou na sebe zvyklí, pak to musíte překopávat. Nechci nás omlouvat, ale je to skutečnost. To nemáme jen my, ale i další týmy," poznamenal Šilhavý.

Říjnový program zakončí jeho celek v pondělí na neutrální půdě v Kazani proti Bělorusku. Kvůli dvěma žlutým kartám nebude moci hrát ofenzivní záložník Antonín Barák. "Tonda s námi nebude cestovat. Uvidíme, jak na tom bude zdravotně Tomáš Holeš. Takhle nám vypadli dva hráči ne na základě výkonu. Zřejmě budeme muset ještě někoho povolat," dodal Šilhavý.