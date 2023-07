Síkela: Zásobníky plynu v ČR jsou plné z 90 pct i bez dodávek z Ruska

Praha - Tuzemské zásobníky plynu jsou nyní naplněny z 90 procent, je v nich přes 3,1 miliardy metrů krychlových plynu. Plyne to z vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) na twitteru a informací na webu ministerstva. Podle Síkely jsou tak zásoby plynu v Česku rekordní, a to i bez jeho dovozu z Ruska.

"S velkým předstihem jsme tedy splnili nařízení Evropské unie, ze kterého tato povinnost kvůli posílení energetické bezpečnosti před zimou vyplývá," doplnil ministr.

Minulý týden Síkela uvedl, že Česko v letošním prvním pololetí nečerpalo žádný plyn z Ruska. Od počátku roku se do ČR veškerý plyn dováží přes Německo. Zatímco v minulých letech dodávky tvořil především ruský plyn, po uzavření plynovodu Nord Stream ho nahradily dodávky plynu z Norska a zkapalněný zemní plyn (LNG) z Belgie a Nizozemska.

"Kapacita LNG terminálu v Nizozemsku, kterou se nám loni podařilo zajistit, nám pokryje až 40 procent roční spotřeby plynu. Zkapalněný zemní plyn tak hraje nenahraditelnou roli v posilování naší energetické bezpečnosti," řekl minulou středu ministr. Stát bude podle něj v jednáních o navyšování dodávek a využívání LNG terminálů pro zásobování ČR pokračovat.

Před rokem byly zásobníky plynu podle údajů na webu ministerstva plné z necelých 80 procent a bylo v nich zhruba o 400 milionů metrů krychlových plynu než nyní.

To, že Česko dosahuje vysokých zásob plynu, ministerstvo již dřív odůvodnilo tím, že výrazně klesla spotřeba plynu v zemi. Podle úřadu celková spotřeba plynu letos od ledna do července byla 3,96 miliardy metrů krychlových, což bylo o 12 procent méně než v roce 2022 a o 20 procent oproti průměru let 2019 až 2022.