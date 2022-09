Síkela: Vláda ve středu projedná varianty státního obchodníka s energiemi

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) chce ve středu vládě představit varianty konceptu pro vznik státního obchodníka s energiemi, který by měl zajišťovat energie pro veřejný sektor. Vláda by měla vybrat nejvhodnější řešení. Síkela preferuje vznik agentury, která by mohla pověřit zkušené obchodníky na trhu. Ministr to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Státní obchodník s energiemi by podle Síkely měl být připraven v nejbližší době, aby mohl zajišťovat energie pro veřejné instituce na příští rok. V řádů dnů, maximálně týdnů chce dokončit administrativní proces pro jeho vznik. Zdůraznil, že nutná bude rovněž změna energetického zákona.

Síkela bude o podobě konceptu jednat v pondělí s odborníky, následně ho představí koalici a vládě. Ta by měla vybírat z více variant. Sám preferuje vznik agentury, což je podle něj nejrychlejší řešení. Prvním úkolem státního obchodníka bude zajištění energií pro veřejné instituce na příští rok. "Paralelně s jeho přípravou budeme připravovat nákupy energií, které by následně za výhodnější ceny tento obchodník přeprodal veřejné správě," řekl už v týdnu Síkela.

Vznik státního obchodníka žádají i kraje. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) upozornil, že jde o důležitý krok, musí ho však doplnit další opatření. Zmínil například možnou regulaci cen. Připomněl, že kraje dosud většinou nemají zajištěnou elektřinu například pro nemocnice nebo školy na příští rok. "Měli jsme opakované soutěže, ale nikdo se nepřihlásil," dodal.

Síkela schválil státní půjčku EPH a Sev.en Energy na burzovní zálohy

Síkela schválil žádosti společností Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače o půjčku na zálohy, které musí výrobci elektřiny skládat při obchodování na energetické burze. Ministr to řekl v Otázkách Václava Moravce. Výši půjčky neuvedl.

Zálohy v současnosti dosahují rekordních výší kvůli vysokým cenám energií. Ministerstvo financí proto už v červenci podpořilo půjčkou polostátní firmu ČEZ. Půjčí jí až tři miliardy eur (více než 74 miliard korun).

Podle Síkely půjčky pomohou posílit stabilitu na energetickém trhu. "I ti největší obchodníci na světě v tuto chvíli nemají dostatek likvidity, aby mohli prodávat," vysvětlil. Podle něj firmy nemohou nabízet elektřinu k prodeji, protože nemají dostatek peněz na zálohy, které garantují prodej. Ministr chce zároveň jednat na poli EU o celoevropských garancích.

Na oplátku za poskytnuté půjčky chce Síkela s firmami jednat o tom, jak zdraží teplo pro příští sezonu, případně o nákupech energií pro veřejný sektor.

Zálohy, které musí výrobci energií skládat na burzách, jsou nyní kvůli rekordním cenám proudu mimořádně vysoké. "Naše skupina v nich má miliardy eur," řekl v týdnu serveru Seznam Zprávy Jiří Feist, člen představenstva skupiny EP Power Europe z holdingu EPH. Po státu skupina podnikatele Daniela Křetínského žádala podobnou podporu, jakou dostal ČEZ. Zájem o státní pomoc s hrazením burzovních záruk potvrdila i společnost Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače.

Skládání záloh, takzvaných marginů, požaduje burza jako ochranu pro obchodníky s elektřinou. Jejich výše se odvíjí od ceny elektřiny, která je v současnosti mimořádně vysoká. Ministerstvo financí proto letos v létě podepsalo s polostátní energetickou společností ČEZ úvěrovou smlouvu v objemu až tři miliardy eur (více než 74 miliard Kč). Mluvčí společnosti počátkem července uvedl, že podobnou pomoc poskytuje energetickým firmám například Německo.