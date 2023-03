Síkela: Program Obchůdek by mohl podpořit hybridní prodejny na vesnicích

Pardubice - Dotační program Obchůdek 21+ by mohl dotačně podporovat hybridní prodejny na vesnicích, část pracovní doby by provozovna mohla být samoobslužná. Může to být varianta pro zachování služeb v menších obcích. Program, který podporuje venkovské prodejny, má zatím fungovat do roku 2025, ministerstvo průmyslu a obchodu ho chce prodloužit do roku 2030. Návrh připravuje na jednání vlády. Novinářům to dnes v Pardubicích řekl ministr Josef Síkela (STAN) na konferenci Život v obcích 2023+. Loni program poskytl přes 31 milionů korun, letos to bude 52 milionů korun.

"Stávající program běží do roku 2025, mám připravený návrh do roku 2030, chci s ním jít v nejbližší době na vládu. V posledních letech v menších obcích docházelo k zavírání obchodů, program slouží, aby v obcích byla aspoň jedna prodejna, tím, že tam je jedna, nedeformujeme tržní prostředí," řekl Síkela.

Podle dat ministerstva v obcích do 200 obyvatel skončila v posledních deseti letech pětina koloniálů. Největší úpadek byl v Ústeckém a Středočeském kraji. V obcích od 200 do 400 obyvatel zavřelo obchod deset procent podnikatelů. Nejvíce to postihlo Zlínský kraj. Síť COOP zavřela v letech 2020 až 2021 svých 15 obchodů v obcích do 500 obyvatel.

„Zachování služeb je v zájmu veřejné správy,“ řekl Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání ministerstva průmyslu a obchodu. Při koronavirové pandemii sehrály vesnické obchody klíčovou roli, lidé nemuseli jezdit nakupovat do měst, eliminovala se možnost nákazy, dodal Vinkler.

Hybridní, neboli samoobslužné prodejny by měly být součástí nového návrhu pro Obchůdek 21+. "Náš zájem je, aby prodejny byly doplněny o bezobslužnou zónu, aby občané i turisté, chalupáři mohli využívat obchody sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Kombinace normální otevírací doby s prodavačem a kombinace samoobslužných zón umožní obsluhovat občany, kteří si s digitálními technologiemi nevědí dobře rady," řekl Síkela.

Program Obchůdek loni v Pardubickém kraji prostřednictvím kraje vyplatil provozovatelům prodejen skoro čtyři miliony korun. K tomu dává miliony korun do venkovských prodejen i kraj, je to pro něj prioritou, podporuje je od roku 2009. "Je to součást služeb na vesnicích. Zejména senioři na venkově ji vítají. Žadatelů o podporu bývá ročně kolem stovky," řekl ČTK hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD).

V kraji jsou dvě samoobslužné prodejny, jedna je od loňska v Bítovanech na Chrudimsku, obchod vede Olga Dvořáková, k tomu má masérskou živnost. Zatím si koloniál na sebe nevydělá. Je otevřeno od 5:30 do 21:00. Dvořáková tam obsluhuje do 10:00. "Učím se to, chvíli v tom tápu, chvíli mě popadá nadšení. Podíl samoobslužného prodeje je kolem 60 procent. Pro seniory tam jsem dopoledne, ti si obtížněji poradí s moderní technologií. Mým cílem je vytvořit prostor, který bude k uživení, zatím se mi to nedaří," řekla Dvořáková.