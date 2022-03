Síkela: Pohonné hmoty se při zdražování čerpaly v daleko větším objemu

Praha - Pohonné hmoty u českých čerpacích stanic se během zdražování kvůli ruské invazi na Ukrajinu čerpaly v daleko větším objemu než v běžném období. Česká republika přistoupila k technickým a adresným opatřením a ne plošné regulaci cen, protože v zemích, které k regulaci cen pohonných hmot přistoupily, to způsobilo problémy. Na zasedání sněmovního hospodářského výboru to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Síkela uvedl, že ČR měla problém právě s velkou poptávkou po pohonných hmotách. Poptávka podle něj vzrostla o 40 až 50 procent, na některých čerpacích stanicích dosáhla dokonce čtyřnásobku. "Měli jsme informace, že se vykupují kanystry, že se čerpá do malých plastových lahví, že tam jezdí lidi s dvoulitrovými lahvemi od Coca-Coly, plný kufr a čerpají do toho," řekl Síkela. Firmy podle něj kupovaly barely a cisterny.

"To byl první důvod. Druhý důvod byl, že jsme viděli, že ve všech státech, které přistoupily k regulaci cen pohonných hmot, to vyvolalo problémy," řekl Síkela. Problémy viděl stát především v Maďarsku, kde se po snížení cen začaly tvořit hodinové fronty u čerpacích stanic. "Protože začali do zásoby čerpat i ti, kteří právě na to zlevnění čekali," uvedl Síkela.

V Maďarsku podle Síkely začaly kvůli nízkým cenám tankovat také například tranzitující kamiony. "Maďarům ty pohonné hmoty došly, což pak mělo dopad i na nás," řekl Síkela. Maďarsko podle něj zareagovalo tím, že regulované ceny platily pouze pro auta s maďarskou poznávací značkou.

"Začaly jim docházet pohonné hmoty, což vedlo k tomu, že začali omezovat dodávky pohonných hmot z MOL do jejich zahraničních čerpacích stanic," uvedl Síkela. ČR podle něj věděla, že se MOL zřejmě bude snažit snížit spotřebu na svých čerpacích stanicích značky. "Což vedlo vlastně tuším v ten pátek k tomu, že se na čerpacích stanicích MOL objevily ceny 100 korun za litr nafty. My jsme nějakým způsobem reagovali," řekl Síkela. Stát podle něj reakcí zabránil, že by se zhroutil celý systém.

Krátké zvýšení cen na hladiny kolem 100 korun za litr ale u čerpacích stanic MOL nastalo ve čtvrtek 10 března. MOL krátce prodával na některých čerpacích stanicích benzin Natural 95 za 95,80 koruny za litr a naftu za 104,60 Kč za litr. Podle firmy šlo o technické pochybení, za které se na svém webu omluvila. Poškození zákazníci mají firmu kontaktovat. MOL uvedl, že ceny byly kvůli technické chybě zvýšeny na dvojnásobnou hodnotu. Technické pochybení podle MOL nastalo ve čtvrtek mezi 16:30 a 16:45, trvalo tedy pouhých 15 minut.

Stát podle Síkely neměl možnost nakoupit pohonné hmoty nad plánovanou spotřebu za normální peníze. Vláda reagovala na vysoké ceny pohonných hmot mimo jiné zrušením silniční daně, zrušením přimíchávání biosložky nebo kontrolou marží. Díky tomu se podle Síkely podařilo ceny stabilizovat a částečně snížit. Situace s pohonnými hmotami podle Síkely není dobrá, stát ale nemá prostor na "mnohamiliardové experimenty s nejistým dopadem," uvedl.

bns rdo