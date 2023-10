Síkela: Je potřeba najít řešení, jedna velká země ale nemůže limitovat ostatní

Lucemburk - Ministři zemí Evropské unie, kteří mají na starost energetiku, se dnes na jednání v Lucemburku již podruhé snaží najít shodu ohledně reformy trhu s elektřinou. Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela řekl, že je potřeba najít řešení a že je nutné spolu mluvit.

"Nemůže to být ale takové řešení, kdy jedna velká země limituje ostatní," řekl Síkela českým novinářkám v Lucemburku. Největší spory nyní panují zejména mezi Francií a Německem.

Evropská komise (EK) letos v březnu ve snaze posílit ochranu spotřebitelů a stabilitu a předvídatelnost nákladů představila reformu, která mimo jiné sníží vliv cen plynu na cenu elektřiny, zvýší konkurenceschopnost průmyslu v Evropě a zajistí ochranu trhu s elektřinou. Unijní ministři jednali o novém uspořádání trhu s elektřinou už letos v červnu, dohodu nad všemi částmi textu se ale tehdy najít nepodařilo.

"Myslím, že nás čeká dlouhý a náročný den. Měl jsem být původně ve sněmovně, kde se dnes bude hlasovat o důvěře vlády, ale nakonec jsme se s panem premiérem a ostatními členy kabinetu dohodli, že je velmi důležité být tady," uvedl po příjezdu na jednání do Lucemburku Síkela. "Nový tržní mechanismus je velmi důležitý nástroj k zajištění budoucí stability trhu, k prevenci budoucích krizí, k tomu, abychom byli do budoucna schopni zajistit dostatek energie za dostupné ceny. Zároveň je to i nástroj, který nám má umožnit v případě nepřiměřených zisků tyto zisky redistribuovat ve prospěch spotřebitelů," dodal český ministr.

Francie, která je ze dvou třetin závislá na jaderných elektrárnách, bojuje za to, aby Evropská unie umožnila využít státní dotace ke snížení nákladů na jadernou energii. Německo, které je silně závislé na plynové a uhelné energii, má naopak v úmyslu zavést přísnější kontrolu budoucích státních dotací pro elektrárny. Obává se totiž, že by Francie mohla právě díky svým jaderným elektrárnám získat konkurenční výhodu. Španělsko jako předsednická země vypracovalo v posledních měsících několik kompromisních variant, které by měly tyto obavy vyřešit. Zda s nimi budou ale Francouzi i Němci spokojení, ukáže až dnešní jednání. Česko je ve skupině zemí podporujících Paříž.

Ministr Síkela v této souvislosti zavzpomínal na české předsednictví v Radě EU loni na podzim, kdy se mezi státy nynější sedmadvacítky podle něj dařilo udržet jednotu a solidaritu a země společně čelily bezprostředním následkům ruské agrese proti Ukrajině a energetické krizi.

"Byli jsme schopni se dohodnout, velcí s malými, západ s východem, sever s jihem, silné státy s těmi slabšími. To je duch, ke kterému se dneska musíme vrátit. Pokud někdo volá po tom, že chce zajistit rovná pravidla pro všechny, jsme připraveni o tom diskutovat," uvedl Síkela. Jak ale dodal, rovná pravidla pro všechny neznamená, že jeden velký stát bude omezovat všechny ostatní.