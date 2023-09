Síkela chystá strategii, která dá nový impulz české ekonomice

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu koalice, na níž by poslanci měli pokračovat v projednávání vládního konsolidačního balíčku ve druhém čtení, 7. září 2023, Praha. Zleva ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu koalice, na níž by poslanci měli pokračovat v projednávání vládního konsolidačního balíčku ve druhém čtení, 7. září 2023, Praha. Zleva ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Česká ekonomika není dostatečně flexibilní a málo se orientuje na oblasti přinášející přidanou hodnotu, potřebuje nový impulz pro svůj rozvoj. Na konferenci Sdružení pro zahraniční investice AFI to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Připravuje strategii pro modernizaci země, chce se v ní zaměřit mimo jiné na podporu výzkumu a vývoje či na zajištění ekonomické bezpečnosti.

Podle Síkely Česko zazářilo při přechodu z komunistické ekonomiky na tržní, ale poté země usnula na vavřínech. "Naše hospodářství není flexibilní, není odolné vůči negativním vnějším i vnitřním vlivům a nedokáže se dostatečně zaměřit na oblasti, které by mu přinesly odpovídající přidanou hodnotu," řekl.

Podle něj je třeba vytvořit hospodářskou strategii, která se zaměří na silné stránky Česka a umožní jeho rozvoj. Zároveň je podle ministra nutné přijmout jako fakt světové trendy, jako je dekarbonizace, a hledat v nich příležitosti pro rozvoj. "Jen tak vytvoříme úspěšný model hospodářství. Ne tak, že budeme lpět na minulosti," řekl.

Hospodářská strategie, kterou chce Síkela vypracovat do poloviny příštího roku, by se měla zaměřit na čtyři oblasti. První z nich jsou legislativní úpravy, které podpoří investice a zjednoduší podnikání. Druhou oblastí je podpora výzkumu, vývoje a inovací a investice do lidského kapitálu, kam Skela řadí i přijímání migrantů, které české firmy potřebují jako pracovní sílu. Jako třetí bod označil ministr spolupráci s partnerskými státy. Čtvrtým je zajištění ekonomické bezpečnosti, včetně zajištění strategických surovin a technologií.

Strategie musí podle Síkely zohledňovat současné silné stránky Česka. Ministr zmínil automobilový průmysl, který má významný podíl na tvorbě hrubého domácího produktu. Kvůli jeho významu musí Česko podporovat přechod odvětví na nové technologie, kam patří i snaha získat v zemi továrnu pro výrobu baterií do elektromobilů. Česko může podle Síkely významně těžit i ze své expertizy v jaderné energetice, příležitost vidí i v čipovém průmyslu.

O potřebě modernizovat zemi mluvil minulý týden na konferenci Hospodářské komory také premiér Petr Fiala (ODS). Tuzemské hospodářství mají podle něj největší potenciál kupředu posunout strategické investice do dopravy, energetické infrastruktury, jádra, lithia, čipů a informačních technologií, jako je umělá inteligence.