Síkela čeká, že některé státy EU podají žalobu proti podpoře bloku v Dukovanech

Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) očekává, že některé státy EU podají k unijnímu soudu žalobu proti státní podpoře, kterou chce stát poskytovat při chystané výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Podle něj by to však projekt nemělo ohrozit. Ministr to dnes řekl na semináři k energetické bezpečnosti. Stát se zároveň podle něj bude snažit dál urychlovat dukovanský tendr, nabídky zájemců o stavbu bloku chce vyhodnotit do konce letošního roku.

Nový jaderný blok v Dukovanech by podle současných plánů měl být hotový do roku 2036. Polostátní energetická společnost ČEZ, která má projekt na starosti, v současnosti jedná s uchazeči o stavbu o jejich nabídkách. Loni na podzim je podaly francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Detaily těchto nabídek ČEZ nezveřejnil. Finální nabídky by zájemci měli podat v polovině září.

Síkela v souvislosti s veřejnou podporou při stavbě v Dukovanech připomněl, že pokračuje proces její notifikace u Evropské komise. Počítá však s tím, že se to neobejde bez komplikací. Některé státy EU by podle něj mohly k unijnímu soudu podat žalobu proti státní podpoře. Zmínil například Rakousko nebo Lucembursko, které jsou dlouhodobými odpůrci jaderné energetiky.

Podle ministra by to však celý projekt ohrozit nemělo. Opřít se chce například o rozhodnutí unijního soudu z loňského listopadu, kdy soud uznal, že státní podpora stavby jaderné elektrárny Paks II v Maďarsku je v souladu s právem EU. Soud tedy zamítl žalobu Rakouska. Česko se tehdy postavilo na stranu EK, která maďarskou státní podporu notifikovala.

Síkela zároveň deklaroval snahu státu ve spolupráci s ČEZ o další urychlení tendru ke stavbě bloku v Dukovanech. Do konce letošního roku tak chce vyhodnotit nabídky zájemců o stavbu. V příštím roce by pak podle ministra měla být doladěna a podepsána smlouva s vítězem.

Projekt by měl být největší investicí Česka v novodobé historii, podle zástupců vlády i ČEZ má nový reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Přesná cena bude známa až po ukončení soutěže.

Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku.