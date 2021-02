Signatáři výzvy z Chebu požadují převoz pacientů do Německa

Ilustrační foto - Urgentní příjem nemocnice v Chebu na snímku z 11. ledna 2021. Přetížená nemocnice přemisťuje několik pacientů s covidem-19 do nemocnic v Mariánských Lázních, Rakovníku či v Praze.

Ilustrační foto - Urgentní příjem nemocnice v Chebu na snímku z 11. ledna 2021. Přetížená nemocnice přemisťuje několik pacientů s covidem-19 do nemocnic v Mariánských Lázních, Rakovníku či v Praze. ČTK/Kubeš Slavomír

Cheb - Signatáři výzvy Otevřete hranice sanitkám upozorňují na zhoršující se situaci v nemocnici v Chebu, požadují po ministerstvu zdravotnictví umožnit převoz pacientů do německých nemocnic. V chebské nemocnici chybí volné kapacity intenzivní péče, v důsledku toho musí zdravotníci podle nich selektovat pacienty. Dosud se pacienti s koronavirem převáželi do jiných nemocnic v rámci kraje i mimo něj, i tam již kapacity docházejí, uvedli. K výzvě za otevření hranic sanitkám se připojilo 1700 lidí, uvedli dnes signatáři v tiskové zprávě.

Na kritickou personální situaci v chebské nemocnici upozornil před dvěma týdny primář interny Stanislav Adamec. Situace se ale podle něj nijak nezměnila, přibývá pacientů s koronavirem, zatímco personál byl posílen minimálně. "Lékaři i zdravotní sestry jsou už v podstatě za hranou svých fyzických i psychických sil. Okolnosti nás bohužel stále nutí pacienty selektovat. Musíme se běžně rozhodovat, kterému z pacientů umožníme připojení na plicní ventilátor a kterému ne. Obdobné je to s otázkou umístění pacienta na lůžko intenzivní péče," uvedl Adamec.

Kritickou situaci v chebské nemocnici dnes potvrdil ČTK i Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, kam spadá nemocnice v Chebu a v Karlových Varech. V chebské nemocnici chybí volná lůžka na intenzivní péči, docházejí také lůžka s kyslíkem na ostatních odděleních. Problémem je i nedostatek zdravotnického personálu, v nemocnici vypomáhají lékaři z karlovarské nemocnice a zdravotní sestry z Lázní Kynžvart, i to je ale nedostatečné.

Nemocnice proto pokračuje v převozu pacientů do covidových center v rámci kraje, na vzdálenější trasy, například na Vysočinu nebo do Jihočeského kraje, využívá vrtulník armády. "Pro pacienty je komfortnější převoz na kratší vzdálenosti, ale musí to vyřešit stát na základě mezinárodních úmluv. Převozy musí být se souhlasem pacienta i se souhlasem pojišťovny, která za tu péči platí," řekl Podracký.

Odlehčit nemocnicím v českém příhraničí by mohla spolková země Sasko. "Jsme připraveni přijmout do péče pacienty z České republiky. Máme zde mnoho českých kolegů, kteří si sami přejí, aby česká vláda tuto pomoc přijala," řekl tento týden saský premiér Michael Kretschmer (CDU) televizi CNN Prima News. Dodal, že česká vláda o nabídce pomoci ví. "Pochopil jsem, že se Česká republika snaží vše vyřešit uvnitř vlastními silami," vysvětluje si předseda saské vlády, proč Česko nabídku zatím nevyužilo. Kretschmer ale upozornil i na jazykovou bariéru, zejména u starších pacientů. Kvůli ní Sasko před časem nevyužilo opačné nabídky spolupráce při léčbě v českých a polských nemocnicích.

O pomoc pro pacienty z Česka se zasazoval také nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt. Ten vyzval německou vládu, aby převzala nemocné z českého pohraničí, kde je situace mimořádně dramatická.

O pomoc ministerstva zdravotnictví s převozem pacientů do Německa požádal před nedávnem hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN). Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale tuto možnost odmítl. Uvedl tehdy, že v ČR jsou dostatečné kapacity a není problém převážet případně pacienty do méně zatížených nemocnic.

Signatáři uvedli, že sokolovský senátor Miroslav Balatka (STAN) v týdnu opět požádal o převoz ministra Blatného. Podle nich kraje, kam přemisťuje Karlovarský kraj své pacienty, již nemohou přijímat nové pacienty. "Ministr zastává názor, že není nutné žádat Německo o pomoc," uvedli v tiskové zprávě. Podle nich je v sousedních německých nemocnicích stále dostatek míst na intenzivní péči.

V chebské nemocnici je k dnešku 14 pacientů s covidem-19 vyžadujících intenzivní péči a 41 pacientů na ostatních lůžkách. Počty pacientů se pohybují na hranici kapacit.

V nemocnicích v Karlovarském kraji jsou podle ministerstva zdravotnictví kapacity oddělení ARO a JIP k dnešku volné ze tří procent, pátý den nejsou volná lůžka pro pacienty s covidem, pro ostatní jsou volná tři. Nedostatek je také volných lůžek s kyslíkem na ostatních odděleních. K dnešku je tam volných 16 lůžek pro covidové pacienty a 35 lůžek pro ostatní pacienty. Jde tak o osm procent kapacity těchto lůžek v kraji.