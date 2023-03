Si Ťin-pching vypadal při jednání v Moskvě uvolněněji než Putin, tvrdí experti

Moskva - Čínský prezident Si Ťin-pching před pondělním jednáním v Moskvě působil uvolněněji a dominantněji než jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Tvrdí to experti na řeč těla, které oslovila agentura Reuters.

Západní země budou patrně sledovat každý detail jednání dvou z nejmocnějších a zároveň nejvíce tajnůstkářských světových vůdců, připomíná Reuters. Putin se při současné státní návštěvě čínského vůdce v Moskvě snaží získat Siovu podporu pro invazi na Ukrajinu i jeho pomoc při nahrazování výpadků v ruské obchodní výměně, které vznikly v důsledku rozsáhlých západních sankcí.

Karen Leongová, výkonná ředitelka společnosti Influence Solutions se sídlem v Singapuru uvedla, že Si o zlomek vteřiny předběhl Putina s podáním ruky před zraky televizních kamer. Naznačuje to, že "i když je to on, kdo navštívil Moskvu, je to on, kdo bude mít v tomto vztahu hlavní slovo".

Podobný názor zastává odbornice na řeč těla a chování vůdců v australském Melbourne Louise Mahlerová. Všímá si, že Si položil svou ruku na Putinovu, což by rovněž mohlo naznačovat určitou míru dominance.

Když lídři seděli před novináři při zdvořilostní konverzaci a označovali se "drahý příteli", Putin se podle Mahlerové hrbil, škubal nohou, zatínal ruku v pěst a díval se do země, což by mohlo naznačovat skryté rozrušení. Si oproti tomu působil "vyrovnaně a sebejistě".

Leongová si u Putina všimla stejných tiků. "Když ho porovnáte se čínským prezidentem, tak Si je klidný státník," řekla. "Chová se velice důstojně, má skvělý oční kontakt, dívá se na Putina jako starší bratr... jako na juniorního, mladšího partnera," dodala.

Sedmdesátiletý Putin je ve skutečnosti o několik měsíců starší než Si a u moci je více než dvakrát tak dlouho.

Podle Leongové bylo nicméně i na Sim vidět, že byl pod určitým tlakem, což vyvozuje z nezvykle častého mrkání.

Kim Hjong-hi, ředitelka Korejské laboratoře pro řeč těla, poznamenala, že pevné sevření při podání ruky a případy, kdy se muži snažili vyhnout očnímu kontaktu, ukazují, že pro oba je mnoho v sázce. "Od setkání si hodně slibují. Je tam vidět napětí - a víte, že v politice neexistují opravdoví přátelé."