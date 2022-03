SHRNUTÍ: Válka na Ukrajině zvedá v Česku ceny paliv, policie řeší schvalování invaze

Praha - Týden trvající ruská invaze na Ukrajinu se už projevuje v české ekonomice. Ceny paliv jsou nejvyšší od začátku sledování, cena za litr benzinu se blíží 40 korunám. Hrozí i zdražení pečiva. Škoda Auto dnes oznámila zastavení aktivit v Rusku i vývozu do této země. Český automobilový průmysl by mohlo zastavení exportu do Ruska stát ročně podle expertů přes 20 miliard. Z českých firem také podle Hospodářské komory odešlo už asi 15 procent ukrajinských pracovníků.

Moskva zaútočila na Ukrajinu minulý týden ve čtvrtek. V Česku se od té doby zaregistrovalo asi 25.000 uprchlíků. V kontrastu s vlnou solidarity vůči Ukrajině je dnešní oznámení policie, že prověřuje na 200 případů možného schvalování ruské agrese. Situací na Ukrajině se dnes bude znovu zabývat vláda.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky od počátku invaze utekl z Ukrajiny už více než milion lidí. Část uprchlíků zamířila do Česka, zatím se zaregistrovalo 24.708 lidí, uvedla dnes mluvčí cizinecké policie Renata Grecmanová. Ministerstvo vnitra za tu dobu udělilo 13.614 speciálních víz pro lidi zasažené válkou na Ukrajině. Vlaky a autobusy do Česka přicestovaly tisíce uprchlíků, část speciálními vlaky a další na pravidelných linkách, u nichž v posledních dnech několikanásobně vzrostla obsazenost. Vyplývá to z informací dopravců.

Státy Evropské unie se dnes shodly na dočasném zavedení mimořádné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny, řekl novinářům po jednání ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ukrajincům prchajícím před válkou státy EU nejméně na rok zajistí přístup k práci, vzdělání či sociální podpoře.

Situací na Ukrajině se dnes večer budou znovu zabývat ministři na mimořádném jednání české vlády. Svoláno bylo do Strakovy akademie na 20:30. Kabinet bude podle zdrojů ČTK řešit například pravidla pro život uprchlíků v Česku. Na zámku v Lánech se také večer sešel prezident Miloš Zeman s premiérem Petrem Fialou (ODS). Tématem jejich pravidelného setkání má být právě hlavně ruský útok na Ukrajinu.

Ubytovací kapacity zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny nabídnuté na nově vzniklém vyhledávači společností Hotel.cz a Previo se rychle plní. Již o víkendu bezplatné ubytování nabídlo zhruba 200 hotelů. Nyní má má přes 80 procent z nich už kapacity zaplněné.

Protože mezi uprchlíky jsou i děti ve školním věku, vznikne pro ně v Česku síť vzdělávacích zařízení. První tři jednotřídky se otevřou v pondělí, jedna bude v Praze, dvě v Brně. Projekt počítající i s distribucí ukrajinských učebnic do vybraných škol připravila ukrajinská ambasáda v ČR ve spolupráci s Nadačním fondem Děti Ukrajiny a emeritním rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou za podpory ministerstva školství. Ukrajinské děti se podle ministerstva v Česku nemusí hned hlásit do škol a školek, ale mají na to právo.

Válka na Ukrajině se v Česku projevuje i u čerpacích stanic. Pohonné hmoty jsou po ruské invazi nejdražší v historii sledování cen. Za litr benzinu dají řidiči v průměru 39,36 koruny a za litr nafty 38,73 koruny, vplývá z údajů společnosti CCS. Pokud Rusko omezí dodávky ropy či plynu, může cena benzinu podle analytika a hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy vzrůst až k 50 korunám.

Více si lidé zřejmě připlatí i za chleba nebo rohlíky. Velkoobchodní cena pšenice, jedné z hlavních komodit, kterých se týká aktuální válka na Ukrajině, jen od začátku týdne vzrostla z 9,18 dolaru o 32 procent na 11,2 dolaru za bušl (27,4 kilogramu). Je tak na 14letých maximech, řekl ČTK analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Do ceny chleba se cena pšenice promítá podle něj přibližně z 30 procent.

Výrazné ztráty může konflikt přinést českému automobilovému průmyslu. Úplným pozastavením exportu do Ruska by firmy mohly ročně přijít o více než 20 miliard korun. Jde o dodávky dílů pro tamní závody zejména Škody Auto, ale i export hotových vozů. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu a Českého statistického úřadu.

Automobilka Škoda Auto dnes oznámila, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu zastaví veškeré své aktivity v Rusku. Přeruší výrobu ve svých ruských závodech i export vozů do země. "Pozastavením obchodních aktivit v Rusku reaguje představenstvo koncernu Volkswagen na celkovou situaci, která se vyznačuje značnou nejistotou a rozvratem," řekla ČTK mluvčí firmy Simona Havlíková. Ruský trh je pro Škodu jeden z nejvýznamnějších, třeba v roce 2021 byl druhým největším trhem firmy.

V posledních dnech značně oslabuje česká měna. Dnes si pohoršila k euru na 25,77 Kč/EUR a k dolaru 23,29 Kč/USD. V případě další eskalace konfliktu nebo v případě úplného přerušení dodávek surovin z Ruska by podle analytiků oslovených ČTK mohla oslabit až k 28 korunám za euro.

Kvůli invazi také musí firmy řešit odchody ukrajinských pracovníků, vracejících se domů bojovat proti ruským agresorům. Z českých firem podle aktuálního průzkumu Hospodářské komory zatím odešlo asi 15 procent ukrajinských pracovníků. Část jich bude možno podle komory nahradit uprchlíky. Další zaměstnance bude třeba získat z jiných zemích, jako je Moldavsko, Mongolsko nebo Kazachstán.

Premiér Fiala nevyloučil, že vláda během roku přistoupí kvůli dopadům konfliktu na české hospodářství k úpravám už schváleného státního rozpočtu. Řekl to při dnešních sněmovních interpelacích. Sněmovna má schvalovat rozpočet příští čtvrtek.

V Česku dále pokračuje organizace pomoci pro Ukrajinu. Humanitární organizace vybraly ve sbírkách rekordní částky. Nejvíc zatím vynesla sbírka SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni, kde už se sešla víc než miliarda korun. Také české zbrojařské firmy pomohou Ukrajině. Skupina Czechoslovak Group poskytne prostředky pro efektivní obranu a pomoci se chystá i další zbrojařská společnost STV Group.

Navzdory vlně solidarity s Ukrajinou česká policie posuzuje rovněž i zhruba 200 případů schvalování ruské agrese. V devíti případech už bylo zahájeno trestní řízení, uvedla dnes policie na twitteru. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ve středu zadrželi a obvinili jednoho člověka kvůli veřejnému schvalování ruského útoku.