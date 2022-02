SHRNUTÍ: Ukrajina vzdoruje čtvrtým dnem ruské invazi, bojuje se o Charkov

Kyjev/Charkov - Ukrajinské hlavní město zažilo další temnou noc plnou explozí a kvílení sirén, varujících před nálety. Ukrajinské ozbrojené síly čelí na mnoha místech silným útokům ruské armády. Moskva vyzvala ukrajinské představitele k rozhovorům s ruskou delegací v běloruském městě Gomel. To Kyjev odmítl a navrhl jako místo k jednáním o míru navrhl Bratislavu, Varšavu, Budapešť, Istanbul či Baku. Pokud by se jednání uskutečnila, byla by první od 24. února, kdy Rusko rozpoutalo největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

"Vojska Ruské federace z vašeho území odpalují směrem na Ukrajinu rakety. Z vašeho území zabíjejí naše děti," vzkázal do Běloruska ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle ukrajinské agentury Unian. Proto podle něj není Bělorusko vhodným místem pro diplomatická jednání. Zdůraznil, že, že nepřátelské síly útočí na všechny cíle včetně školek, obytných domů i sanitek. Ruské počínání podle prezidenta hraničí s genocidou.

Zelenskyj vyzval svět, aby Rusko zbavil hlasovacího práva v Radě bezpečnosti OSN, a vyzval cizince, aby přijeli na Ukrajinu vytvořit legionářskou jednotku, která pomůže zemi v boji proti ruské agresi.

Ukrajinská ambasáda v Izraeli v sobotu začala přes svůj účet na sociálních sítích rekrutovat lidi, kteří by odjeli bojovat na Ukrajinu proti ruské armádě. Informoval o tom server The Times of Israel s tím, že výzvu z facebooku ambasáda posléze stáhla.

Ukrajinští obránci stále drží Kyjev, který se ruské síly snaží obklíčit, bojuje se o druhé největší město Charkov. Ruská armáda podle Moskvy obklíčila města Cherson na jihu Ukrajiny a Brďansk. Ruské síly narážejí na silný odpor Ukrajinců, potýkají se s logistickými problémy a nepostupují tak, jak plánovaly, uvedlo na twitteru britské ministerstvo obrany.

"Situace v Kyjevě je klidná, hlavní město je naprosto pod kontrolou ukrajinské armády a obrany. V noci došlo k několika střetům se skupinami sabotérů," napsal na oficiálním účtu na telegramu Mykola Povoroznyk, první náměstek městské správy Kyjeva

Rusko od začátku útoku na Ukrajinu přišlo o přibližně 4300 vojáků a také o 146 tanků, 27 letadel a 26 vrtulníků, uvedla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová na facebooku. Uváděná čísla nelze nezávisle ověřit. Rusko údaje o svých ztrátách neuvádí.

"Deset nevinných civilistů řeckého původu (bylo) dnes zabito při ruských náletech poblíž Mariupolu. Okamžitě zastavte bombardování!" vyzval Moskvu řecký premiér Kyriakos Mitsotakis na twitteru. Podle řecké vlády při bombardování zahynulo nejméně deset etnických Řeků a dalších šest, včetně dítěte, utrpělo zranění.

"Ruský útok na Ukrajinu je odpudivý. Modlíme se za hrdý ukrajinský lid. Bůh jim žehnej," uvedl bývalý americký prezident Donald Trump na konzervativní konferenci na Floridě. Krátce před ruskou invazí označil bývalý šéf Bílého domu počínání ruského prezidenta Vladimira Putina kolem Ukrajiny za chytré a geniální.

Česká republika dnes odeslala zbraně na pomoc Ukrajině. Vlak ráno odjel přes hranice do Polska, uvedla armáda. Podle ministerstva obrany bude dnes vláda schvalovat další pomoc. Další zbraně na Ukrajinu posílají také Spojené státy, Německo či Nizozemsko.

Také Finsko uzavře kvůli válce na Ukrajině svůj vzdušný prostor pro ruská letadla, oznámila vláda v Helsinkách. Následuje tak další země Evropy.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE