SHRNUTÍ: Rusko dál ostřeluje Kyjev, ze země uprchly tři miliony lidí

Kyjev/Moskva - Ruští vojáci nepolevují v ostřelování ukrajinských měst včetně Kyjeva, kde úřady v noci na dnešek opět vyhlásily letecký poplach. Rakety podle ukrajinského ministerstva vnitra zasáhly několik obytných výškových budov. Starosta metropole Vitalij Kličko od dnešního večera do čtvrtečního rána vyhlásil zákaz vycházení. Za této situace do Kyjeva míří český premiér Petr Fiala a jeho kolegové z Polska a Slovinska, kteří ostřelované město navštíví jako první zahraniční politici od zahájení ruské invaze. Ukrajinští a ruští vyjednavači dnes obnovili další kolo rozhovorů, které přerušili v pondělí.

Válka na Ukrajině zuří již dvacátý den a před ruskou agresí za tu dobu uprchly bezmála tři miliony lidí, uvádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Téměř dvě třetiny z nich zamířily do Polska. V Česku úřady zaregistrovaly již 90.000 uprchlíků. Dětský fond OSN (UNICEF) dnes uvedl, že nejméně polovinu všech utečenců z Ukrajiny tvoří děti, každý den invaze zatím muselo z Ukrajiny uprchnout v průměru 73.000 nezletilých.

Situace je nadále kritická v Mariupolu na jihu Ukrajiny, kde chybí potraviny, voda i léky. V pondělí se poprvé z města podařilo odjet zhruba 300 civilistům, kteří jsou již v bezpečí v Záporoží. Dalších 200.000 stále čeká na záchranu. Pondělní ostřelování rezidenčních částí Černihivu na severu Ukrajiny ruskými silami si podle předběžných informací vyžádalo deset životů, uvádějí ukrajinské úřady. Nejméně čtyři mrtvé si vyžádalo noční ostřelování Kyjeva, kde bude od dnešního večera 35 hodin platit zákaz vycházení s výjimkou přesunu lidí do krytu.

Do Kyjeva dnes společně zamířili český premiér Petr Fiala a předsedové vlád Polska a Slovinska Mateusz Morawiecki a Janez Janša, kteří jako zástupci Evropské rady chtějí ukrajinské představitele ubezpečit o podpoře od Evropské unie. Do ukrajinské metropole jedou z Polska vlakem, který podle mluvčího polské vlády v 08:30 přejel polsko-ukrajinskou hranici. Cesta od polského příhraničního města Přemyšl běžně trvá zhruba sedm až devět hodin. Překvapivé návštěvě předcházely konzultace s předními představiteli EU a informaci o cestě dostalo mezinárodní společenství včetně OSN.

Rusko od začátku invaze přišlo o více než 13.500 vojáků, 404 tanků a skoro 100 vrtulníků, uvedl dnes ukrajinský generální štáb. Ruské ministerstvo obrany naopak ohlásilo, že ruské jednotky plně ovládly Chersonskou oblast na jihu Ukrajiny. Údaje znepřátelených stran nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Stále není jasné, kde ruská policie zadržuje novinářku a televizní produkční Marinu Ovsjannikovovou, která v pondělí večer protestovala proti válce v v živém vysílání hlavní zpravodajské relace ruské státní televize. Její odvahu ocenili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská.

Další kolo sankcí proti Rusku dnes formálně přijaly země Evropské unie, které se mimo jiné dohodly na zákazu vývozu luxusního zboží či investic do ruské energetiky. Do Evropy se naproti tomu nově nesmí dovážet ruská ocel či železo. EU také zmrazila majetek skupiny oligarchů včetně majitele londýnského fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče. Zákaz vývozu luxusního zboží do Ruska dnes oznámila také Británie, která zavede dodatečná cla na některé ruské komodity včetně vodky. Londýn zároveň uvalil sankce na dalších 350 osob včetně ruských oligarchů a místopředsedy ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva, ministra obrany Sergeje Šojgua.

Cena severomořské ropy Brent, na kterou má značný vliv vývoj války na Ukrajině, poprvé od začátku března klesla pod 100 dolarů za barel. Cena americké lehké ropy WTI ve stejnou dobu vykazovala pokles o více než osm procent a byla pod 95 dolary za barel, informovala agentura Bloomberg. Poprvé od začátku ruské invaze klesla i průměrná cena nafty v ČR.

