Shoptet: Češi ve středu v e-shopech nakoupili za 1,5 mld. Kč

Praha - Češi ve středu v e-shopech nakoupili za 1,5 miliardy korun, loňské denní maximum bylo překonáno o 400 milionů korun, navíc nastalo o den dříve. Hlavním důvodem jsou obavy zákazníků o včasné doručení dárků kvůli vyšší zájmu o nákupy on-line a přetíženým přepravním službám. Vyplývá to z dnes zveřejněných informací společností Shoptet, která je největším tuzemským poskytovatelem řešení pro tvorbu a správu internetových obchodů.

Středa v objemu nákupů podle Shoptetu překonala zhruba o půl miliardy i tradiční slevovou akci Black Friday, která připadla na 27. listopadu. Průměrná útrata jednoho nakupujícího byla zhruba 1900 korun, loni jeden zákazník vydal v průměru o 100 korun více. Mezi nakupujícími stejně jako loni převládaly ženy nad muži, přibližně v poměru šest ku čtyřem.

"Několikanásobné objemy nákupů oproti běžnému stavu budou internetové obchody evidovat ještě do poloviny příštího týdne, který už je pro včasné doručení zboží opravdu hraniční. Denní maxima už ale nebudou dosahovat takové úrovně jako ve středu," uvedl výkonný ředitel společnosti Shoptet Miroslav Uďan.

Obraty internetových obchodů za předvánoční období by podle Asociace pro elektronickou komerci letos mohly být kolem 65 miliard korun. Znamenalo by to meziroční růst o více než čtvrtinu. Vrchol prodejů se očekává v týdnech od pondělí 7. prosince až do Vánoc.