Shimano rozšíří výrobu, dostane slevu na dani 46 milionů Kč

Praha - Společnost Shimano Czech Republic, výrobce cyklistických součástek, v Moravskoslezském kraji rozšíří výrobu. Vytvoří tím 20 nových pracovních míst. Jde o investici zhruba za 185 milionů korun. Slevou na dani z příjmů ušetří asi 46 milionů korun. O daňovou úlevu žádala formou investiční pobídky. Vláda ji schválila. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Jde o první schválenou investiční pobídku po loňské změně legislativy. Podle novely kabinet musí schvalovat všechny investiční pobídky, nejen velké strategické projekty.

Vláda se k přiznání podpory podle Havlíčka rozhodla proto, že je v regionu mnoho lidí bez práce a že bude zajištěno udržení výroby v ČR. Firma vytvoří v Karviné dvě desítky nových pracovních míst, z nichž polovinu obsadí uchazeči znevýhodnění na trhu práce. Podle údajů Úřadu práce ČR podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji stoupl v červnu o 0,1 procentního bodu na 5,4 procenta, což je nejvyšší nezaměstnanost v zemi. Práci na konci měsíce nemělo 44.197 lidí, o 959 více než na konci května.

Investiční akce společnosti Shimano by podle státní agentury CzechInvest měla do státního rozpočtu za deset let přinést asi 97 milionů korun. Slevu na dani z příjmů chce firma vyčerpat v prvních pěti letech, což znamená zmíněnou podporu asi 46 milionů korun. Rozšíření výroby navíc podle Shimano přispěje ke zvýšení dodávek o 11 procent. Podle statistik z posledního roku má firma zhruba 45 procent dodávek od českých podniků, z toho asi 37 procent od malých a středních podnikatelů.

Slabou stránkou projektu podle vládního materiálu je, že investiční akce nenavazuje na vlastní výzkum, a nemá tak vzhledem k současné hospodářské úrovni ČR dostatečnou přidanou hodnotu.

Podle novely zákona vláda musí o návrhu na investiční pobídku rozhodnout do tří měsíců od jeho předložení. Novela má posílit mezinárodní konkurenceschopnost ČR, snížit se mají také nároky na státní rozpočet. Ministerstvo průmyslu a obchodu dříve uvedlo, že očekává pokles počtu žádostí o investiční pobídky z výroby s nižší přidanou hodnotou. Firmy totiž prostřednictvím Hospodářské komory žádaly, aby stát investiční pobídky poskytoval jen ve výjimečných případech, převážně ale pro investice s mimořádnou přidanou hodnotou.